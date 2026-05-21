哈萨克斯坦将设立“人民理事会” 取代民族和睦大会与国家库鲁尔泰

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦议会日前二读审议并通过《哈萨克斯坦人民理事会》宪法性法律草案。根据文件内容，哈萨克斯坦将设立新的协商咨询机构——“人民理事会（Халық кеңесі）”，以取代现有的咨询机构——哈萨克斯坦民族和睦大会（Қазақстан халқы Ассамблеясы）与国家库鲁尔泰（Ұлттық құрылтай）。

根据法律草案，人民理事会的组织架构包括：

作为最高决策机构的全体会议；

在全体会议期间开展工作的常设主席团；

负责专项事务的委员会和专门委员会；

负责分析与协调工作的秘书处。

人民理事会成员将由民族文化联合会、社会组织、非营利机构、地方议会以及社会委员会代表组成。各类别将分别获得42个席位。

人民理事会成员任期为4年。理事会主席同样实行4年任期，由总统提名，或经不少于三分之一理事会成员倡议选举产生。同一人不得担任主席职务超过两届。

根据草案，人民理事会将拥有以下职权：

就国家内政问题提出建议和意见；

通过立法倡议权参与法律制定进程；

提议举行全民公投；

组织社会公开讨论；

参与社会监督工作；

参与在阿斯塔纳举办世界与传统宗教领袖大会。

此外，法律草案还规定，国家机关及相关官员必须审议人民理事会提出的建议与意见。

此前就人民理事会设立的背景、意义及未来走向，哈萨克国际通讯社曾采访了多位专家学者，进行深入解析。

【编译：木合塔尔·木拉提】