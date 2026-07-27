哈萨克斯坦降息将如何影响楼市？专家：短期内房价不会大幅上涨

（哈萨克国际通讯社讯）7月24日，哈萨克斯坦国家银行货币政策委员会决定将基准利率下调0.25个百分点至16.75%。此次降息将如何影响房地产市场、住房贷款及投资？房地产专家维塔利·沙拉耶夫（Виталий Шалаев）对此作出分析。

哈萨克斯坦国家银行指出，年度通胀率已连续9个月下降，今年6月为10.3%，较5月的10.4%进一步回落。

沙拉耶夫表示，此前在17%至18%的基准利率水平下，资金成本居高不下。一方面，银行存款能够提供较高收益，债券等金融工具具有较强吸引力；另一方面，企业融资成本较高。因此，不少投资者更倾向于将资金配置在存款及其他较为稳健的金融工具中，房地产市场需求则受到一定抑制。

- 将基准利率降至16.75%暂时不会从根本上改变市场状况，但这是一个初步信号，表明经济中的资金成本开始逐步下降。- 他说。

沙拉耶夫认为，对企业而言，此次降息释放了积极信号。如果国家银行继续开启降息周期，贷款成本有望逐步下降，银行对实体经济的信贷投放可能增加，投资活动也将逐渐恢复。

不过，他指出，目前16.75%的基准利率仍处于较高水平，因此现在谈论低成本贷款仍为时尚早。

对于房地产市场，沙拉耶夫预计，未来半年内不会出现明显变化。住房贷款成本仍然较高，因此住房需求和房价短期内出现大幅上涨的可能性不高，但市场流动性可能有所改善。

如果未来6至12个月国家银行继续下调基准利率，住房贷款的可负担性将有所提高，购房者数量可能逐步增加，新房市场也有望走出停滞状态。届时，投资者对住宅房地产的兴趣可能明显增强。

沙拉耶夫表示，此前在基准利率处于17%至18%时，他更建议投资者选择银行存款及其他高收益金融工具。不过，随着利率走势发生变化，投资逻辑也可能随之调整。

- 如果降息周期持续，投资者将开始寻找收益率更高的资产，包括优质房地产、私募股权基金以及其他可能获得高于存款收益的实体资产。- 他说。

不过，沙拉耶夫认为，此次下调基准利率并不会自动引发新一轮房地产开发或投资热潮。目前市场仍受到贷款成本较高、居民购买力下降、住房供应量较大以及通胀持续等因素制约。此外，不少家庭即使筹集住房贷款首付款也需要一定时间。