（哈萨克国际通讯社讯）据国防部消息，哈萨克斯坦将举办SHAIQAS 2026工程技术锦标赛，比赛涵盖无人系统、地面机器人、网络技术和战术训练等多个领域。

SHAIQAS 2026由哈萨克斯坦双用途技术领域国家加速计划运营机构——国防科技中心（Defence Tech Center）主办，旨在发掘具有发展潜力的工程技术团队，并推动其研发成果实现产业化应用。

该项目获得国防部和科学和高等教育部的战略支持。合作伙伴包括致力于机器人技术发展的USTEM Foundation，以及推动无人机系统项目发展的Ashyq Aspan Foundation。国际创新集群阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）则为赛事提供基础设施支持。

根据赛事规则，每支参赛队伍由5至15名成员组成，可在高校、工程技术学校、工业企业以及武装力量相关单位支持下组建。

Фото: Kazinform

本届锦标赛设有“天空”“地面”“网络安全”和“战术决赛”四个竞赛方向。

在“天空”项目中，参赛者将完成无人机相关任务，包括利用统一套件组装5英寸FPV穿越机、参加无人机竞速赛以及执行载荷运输任务。

“地面”项目则要求参赛队利用地面机器人平台完成模拟伤员转移和模拟地雷布设等任务。

“网络安全”项目将在专业网络靶场环境下开展，参赛者需根据不同场景完成相关挑战。

在战术决赛阶段，由5名工程师组成的队伍将在障碍赛道上展开综合比拼，内容包括使用彩弹枪射击固定目标以及完成战术医疗相关科目。

根据赛程安排：

6月1日至15日为参赛队伍报名阶段，报名通过Defence Tech Center官方网站进行；

6月16日至25日进行申请材料审核，并根据工程技术方案筛选入围队伍；

7月1日公布决赛名单；

7月19日至20日举行决赛前强制测试阶段，包括设备检测和缩减版野外测试；

8月14日至15日举行全国总决赛。

Фото: Kazinform

总决赛首日将同步进行网络安全竞赛和八分之一决赛；第二天将举行四分之一决赛、半决赛、决赛以及颁奖仪式。

赛事总奖金为1000万坚戈。此外，组委会还设立“最佳航空系统工程综合体”“最佳地面系统工程综合体”和“网络安全特别奖”等专项奖项。获奖团队的科研指导教师也将获得专门表彰。

据介绍，国防科技中心在阿斯塔纳和阿拉木图均设有办公机构。其中，阿斯塔纳办公室位于ALEM AI Center，阿拉木图办公室设在军官之家。