布拉拜将限制燃油水上交通工具 游客可乘电动船出行

布拉拜湖区已正式启动“Pana Sayakhat”全新交通系统的初期阶段。该倡议旨在切实减轻国家公园所承受的机动车通行压力，并为游客提供更加绿色、环保的出行方式。

Фото: Kazakh Tourism

在该项目框架下，景区将在国家公园车流密集区域外围，首先在阿依纳阔勒周边设置中转停车场，为游客将私家车停放在园区外、再换乘生态交通工具进入景区提供便利。

全新交通体系的核心是纯电动船舶。目前，首条水上航线已实现阿依纳阔勒与博列克套之间的连接。未来，景区还计划开通设有多个中途停靠站的环湖航线。

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项目组织方指出，周末每周进入布拉拜的车辆接近3万辆。仅博列克套观景台每天就有超过5000名游客到访，其中大多数人选择驾车前往。在国家公园内部建设能够满足如此大规模车流需求的停车场并不现实。因此，有必要将主要车流引导至园区外围停车场，并通过公共交通进行疏运。

新投入运营的水上交通工具完全采用电力驱动，不会向大气排放有害物质，也能够避免燃料残留物污染湖水的风险。从明年开始，布拉拜湖区计划对使用传统燃料的水上交通工具实施限制。

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项目初期运行将为系统全面投入使用前进一步优化航线、完善安全要求以及评估客运流量提供条件。