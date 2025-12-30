哈萨克斯坦将上线全国木材溯源追踪系统 消除“灰色贸易”

统计数据显示，哈萨克斯坦目前正广泛运用遥感技术，对国家森林基金范围内的林地进行监测，这一举措已推动非法砍伐案件数量逐年明显下降。数据表明，非法采伐案件从2010年的664起降至2015年的522起，2020年进一步减少至386起，而到2025年，该数字已降至197起。

尽管取得了积极成效，但如何彻底遏制盗砍盗伐行为，并将木材流通和交易全面纳入合法轨道，依然是哈萨克斯坦当前面临的重要课题。

为此，生态和自然资源部对木材电子标识领域的国际先进经验进行了系统研究。根据调研结果，已与哈萨克电信公司展开合作，正式启动全国木材流通标识与溯源系统的开发工作。

消息还称，2025年12月29日，相关部门就“塞梅森林”国家森林自然保护区实施的试点项目成果进行了专题讨论。

与会人员审议了现行木材溯源机制的运行情况、进一步完善系统的具体建议，以及监管影响评估中的关键环节。会议建议，在总结试点经验的基础上，推广该系统，并在全国范围内分阶段实施木材标识制度。

分析认为，在全国森林储备区域内推广这一系统，将成为哈萨克斯坦打击木材非法流通、提升行业透明度、并确保森林资源合理开发与可持续利用的重要手段。

【编译：阿遥】