阿斯塔纳将举办首届区域生态峰会 聚焦环境与水资源议题

本次峰会旨在搭建一个开放的国际对话平台，通过多方协商，推动形成应对环境挑战的联合实践方案。

预计将有来自中亚国家、欧盟、上海合作组织成员国以及中东地区的约1500名代表出席会议，围绕当前紧迫问题展开讨论，并推动达成国家间合作协议。

峰会将重点围绕八大核心议题展开讨论，包括：

生态与自然风险应对及经济韧性建设；

粮食安全与区域生态系统保护；

自然资源的可持续管理；

大气污染防治与废弃物管理；

生态发展目标的制度保障；

公正、包容的转型进程；

生态与数字化素养提升；

支持气候转型的政策与机制。

在峰会期间，中亚各国国家元首预计将共同签署并发布一份联合宣言。

值得一提的是，2023年，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在出席第78届联合国大会期间，正式提出在联合国支持下于2026年举办区域生态峰会的倡议。

本次峰会的国际合作伙伴包括联合国、经济合作与发展组织、国际能源署、国际可再生能源机构、亚洲开发银行、世界银行、欧洲复兴开发银行、国际水管理研究所以及欧盟“转型亚洲”计划。

【编译：阿遥】