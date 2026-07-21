哈萨克斯坦将实施通信领域新规 多项政府应用可免流量使用

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦通信领域新法律将于今年8月底正式生效。新规旨在提升通信服务质量和普及水平，并进一步加强通信安全和消费者权益保护。

哈萨克斯坦总统于今年6月19日签署相关法律。日前，数字发展、创新和航空航天工业部副部长多斯然·穆萨利耶夫在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上介绍了新规的主要内容。

根据新法律规定，民众今后可免费使用部分具有重要社会意义的政府移动应用程序，包括eGov、eGov Business、eOtinish和AITU等平台，无需消耗移动数据流量。

与此同时，移动终端设备验证服务将纳入国家监管体系。哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部表示，自手机验证机制实施一年来，已取得积极成效。在此基础上，政府还收集了相关法律法规存在的不足和执行过程中发现的问题，并计划通过新的设备验证规则加以完善。

在通信设备管理方面，新规将加强对手机信号放大器（Repeater）的监管。副部长介绍，过去部分地区由于未经授权安装信号放大设备，导致移动通信质量受到影响。今后，仅允许通信运营商进口和安装相关设备，以减少信号干扰问题。

此次法律修订还将重点加强通信网络安全和打击电信诈骗。根据规定，互联网接入服务、IP电话、集群通信等业务将实行许可制度，相关服务只能由持有许可证的运营商提供。

为帮助用户识别诈骗电话，新规还引入了来电标识系统。未来，银行、公共服务机构等官方来电将在用户手机屏幕上显示专门标识，方便用户区分官方电话与诈骗电话。

此外，用户还将有权关闭由运营商发送的广告和通知类短信，以及“自动回拨提醒”服务。此前，当用户拨打的号码暂时无法接通时，运营商通常会在对方重新上线后发送未接来电提醒，即使是在深夜也可能收到相关通知。新规实施后，此类提醒将统一通过短信形式发送，用户也可选择关闭相关服务。

针对消费者权益保护，新规还要求所有收费增值服务必须经过用户“两步确认”后才能开通。用户可通过运营商官方应用程序、短信、电话或USSD代码完成确认。此举将有效避免用户因误点网络广告而被自动开通收费订阅服务。

在基础设施建设方面，新法律还对无线电频谱使用许可期限作出规定，并更新了卫星通信的使用条件。同时，通信基础设施建设审批程序将得到简化。今后，通信设施无需纳入城市详细规划和总体规划即可建设，从而提高建设效率。

值得一提的是，新规允许通信运营商在国家级自然保护区等特殊区域建设通信网络设施，以改善旅游景区及偏远地区的通信覆盖水平。

此外，存储国家重要数据的数据处理中心被正式列为战略性设施，并将适用更加严格的信息安全和物理安全管理要求。