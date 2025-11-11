中文
    12:43, 11 11月 2025 | GMT +5

    阿拜州将实施7个新项目 预计创造255个就业岗位

    哈萨克国际通讯社讯）阿拜州州长别热克·瓦里在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上介绍了该地区2025年前9个月的社会经济发展成果，并表示今年以来项目数量与投资规模均显著增长。

    瓦里指出，支持企业发展与吸引投资的工作持续推进，正在实施的项目数量从年初的29个增至97个，吸引投资总额从2.2万亿坚戈扩大至3.5万亿坚戈，其中50个项目已纳入国家数字投资平台。

    大型项目之一是总投资额达5775亿坚戈、总长度为297.5公里的“阿亚戈兹-巴克特”铁路建设工程。该项目由总统直接指示启动，旨在推动地区及国家经济发展。目前项目已完成技术经济论证并投入300亿坚戈资金，预计于2027年底建成投用。

    此外，在工业领域，土耳其公司 Miryildiz Kz Ltd. 已启动一项总额4.8亿美元的黄金加工厂建设项目。今年阿拜州计划实施总额259亿坚戈的14个项目，创造453个工作岗位。截至目前，已有7个项目顺利实施，投资额达133亿坚戈，已新增124个就业岗位。

    瓦里补充说，到今年年底，州内还将再实施7个总额12.6亿坚戈的项目，预计新增255个就业岗位。这些项目的推进将进一步促进地区经济增长、提升居民就业水平，并为吸引更多国内外投资创造有利环境。

    【编译：达娜】

