哈萨克斯坦将完善航空事故调查体系

该谅解备忘录，旨在加强合作，明确哈萨克斯坦航空管理局和交通事故调查中心在航空事故调查中的角色和职责，提高飞行安全，并完善国家航空事故调查体系。

该文件由哈萨克斯坦航空管理局首席执行官迈克尔·丹尼尔和交通事故调查中心董事会主席达尔汗·哈特舍夫签署。

该备忘录旨在发展双边的长期合作关系，系统地交流信息和经验，并在各方职权范围内协调组织和程序问题。

双方合作的主要领域之一是完善国家航空事故和事件调查体系，并参照国际民用航空组织（ICAO）的标准和建议措施，包括《国际民用航空公约》附件13和附件19的规定。

根据该备忘录，各方将在数据和分析资料交换、完善立法和现有程序、建立组织间互动机制以及引入航空事故调查和预防领域的国际最佳实践等方面开展合作。

双方还计划就国际民航组织的各项活动和审计进行联合准备，包括根据国际民航组织通用安全监督计划——持续监测方法（USOAP CMA）进行的审计。

该备忘录的重要原则之一是明确划分哈萨克斯坦航空管理局和交通事故事故调查中心在航空事故调查中的职责。

各项协议的实施将有助于加强信息和专业经验的交流，提高识别和预防风险因素的效率，并进一步推动飞行安全领域国际标准和最佳实践的实施。