哈韩将实施一批新投资项目 涵盖汽车、医疗和无人机

（哈萨克国际通讯社讯）正在韩国进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫听取了哈韩两国将在多个经济领域实施的联合投资项目介绍，涉及汽车零部件、医疗设备、医院建设和无人机组装等领域。

其中一项重要项目是在阿拉木图建设汽车零部件生产基地。根据规划，该项目将结合哈萨克斯坦本土汽车制造企业的需求，生产汽车消声器、座椅面料、地板覆盖材料、线束以及轮毂等零部件。

Фото: Акорда

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托卡耶夫还听取了有关在库斯塔奈建设起亚（KIA）本地化中心的介绍。该中心计划生产车门内饰板、中控台、座椅、车顶和地板内饰、保险杠以及其他汽车零部件。

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此外，向总统介绍的项目还包括生产医用超声诊断系统、在阿拉木图建设采用韩国管理模式和现代医疗技术的综合性医院，以及无人机组装等。

托卡耶夫于9月14日至16日对韩国进行国事访问。访问期间，总统与韩国多家大型企业负责人举行会谈，重点推动投资、工业、基础设施和技术领域合作。

15日，托卡耶夫先后会见韩华集团副会长金东元、乐天集团会长辛东彬、现代汽车集团总裁兼战略规划部门负责人Sung Kim，以及韩国海外基础设施和城市开发公司（KIND）总裁兼首席执行官金福焕。会谈涉及人工智能和数字基础设施、汽车制造及零部件本地化、物流和酒店业、阿拉套市建设、交通基础设施及联合投资基金等多个领域。