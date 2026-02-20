哈萨克斯坦将建设“海事单一窗口”电子系统 提升港口通关效率

据悉，该项目已被纳入2025—2027年交通领域数字化发展路线图。项目实施后，将以电子信息交换取代船舶进出港过程中使用的大量纸质文件，从而简化手续，提升管理效率。

目前，在德国国际合作机构（GIZ）的支持下，交通部已组织国际专家开展技术任务书编制工作。经过公开竞选，拥有丰富实践经验并熟悉《便利国际海上运输公约》（FAL公约）相关标准的专家内克沙特·卡皮达尼（Nexhat Capidani）被确定为项目技术负责人。

2026年2月9日至11日，相关部门在阿斯塔纳举行专题会议，与各有关国家机关代表就系统集成及功能协调问题进行讨论，明确海运口岸监管部门的技术和业务需求。

随后，2月12日至13日，项目团队在阿克套港和库雷克港与相关利益方举行工作会议，重点讨论通过推进数字化和优化行政程序，缩短船舶在港处理时间，并为“海事单一窗口”系统的顺利实施奠定基础。

哈萨克斯坦交通部表示，建设“海事单一窗口”是推动跨里海国际运输走廊发展的重要举措之一，将有助于提升本国海港的国际竞争力，并进一步简化贸易和运输流程。

【编译：木合塔尔·木拉提】