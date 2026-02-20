中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:31, 20 二月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦将建设“海事单一窗口”电子系统 提升港口通关效率

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦交通部正在推进“海事单一窗口”（Maritime Single Window）电子系统建设项目，旨在通过数字化手段优化海港通关流程，提高港口运营效率。

    «Ақтау теңіз порты» АЭА
    Фото: «Ақтау теңіз порты» АЭА

    据悉，该项目已被纳入2025—2027年交通领域数字化发展路线图。项目实施后，将以电子信息交换取代船舶进出港过程中使用的大量纸质文件，从而简化手续，提升管理效率。

    目前，在德国国际合作机构（GIZ）的支持下，交通部已组织国际专家开展技术任务书编制工作。经过公开竞选，拥有丰富实践经验并熟悉《便利国际海上运输公约》（FAL公约）相关标准的专家内克沙特·卡皮达尼（Nexhat Capidani）被确定为项目技术负责人。

    2026年2月9日至11日，相关部门在阿斯塔纳举行专题会议，与各有关国家机关代表就系统集成及功能协调问题进行讨论，明确海运口岸监管部门的技术和业务需求。

    随后，2月12日至13日，项目团队在阿克套港和库雷克港与相关利益方举行工作会议，重点讨论通过推进数字化和优化行政程序，缩短船舶在港处理时间，并为“海事单一窗口”系统的顺利实施奠定基础。

    哈萨克斯坦交通部表示，建设“海事单一窗口”是推动跨里海国际运输走廊发展的重要举措之一，将有助于提升本国海港的国际竞争力，并进一步简化贸易和运输流程。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    交通运输 交通 跨里海国际运输路线/中间走廊
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读