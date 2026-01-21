哈萨克斯坦拟将天然气地质勘探区块扩大至30个

阿克肯杰诺夫指出，当前能源部正与哈萨克天然气国有公司（QazaqGaz）共同实施一项综合性地质勘探计划，目标是夯实天然气行业的长期资源基础，并提升国家能源安全水平。

目前，哈萨克斯坦已在14个地下区块开展地质勘探作业，这些区块的天然气初步资源评估量约为5150亿立方米。

在中期规划中，政府计划将地质勘探项目组合扩大至30个区块，其天然气资源总潜力预计约为1.7万亿立方米。

能源部长强调，这将为扩大天然气产量、稳定满足未来国内需求奠定坚实基础。

与此同时，为激活投资活动并分担地质风险，哈萨克斯坦还计划将约50个地下区块通过电子拍卖方式推向市场。上述区块的地质勘探资金将由哈萨克天然气国有公司、萨姆鲁克-卡泽纳国家基金以及相关投资者共同出资。

官方表示，通过扩大勘探规模、引入市场化融资机制，哈萨克斯坦天然气资源基础有望持续增强，为国家能源体系的长期稳定运行提供保障。

【编译：达娜】