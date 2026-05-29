哈萨克斯坦将担任独联体工业政策理事会轮值主席国

消息称，在阿斯塔纳举行的欧亚经济论坛框架下，哈萨克斯坦工业和建设部部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫出席了独联体成员国工业政策理事会第十二次会议。

会议讨论了深化合作、发展技术领域伙伴关系，以及构建可持续工业生产链的前景。

纳哈斯帕耶夫在讲话中指出，该国际组织在发展各成员国之间的贸易、经济、文化和人文联系方面发挥着重要作用。

- 在去年10月举行的独联体成员国元首理事会会议上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，有必要优先启动联合生产并扩大关键领域的合作。我们一直在与独联体成员国互动框架内贯彻这一方针。实际经济指标也证实了这一点。-他说。

Фото: Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

数据显示，哈萨克斯坦与独联体国家的工业产品贸易额去年达356亿美元。过去五年，哈萨克斯坦与独联体国家的工业品贸易额增长了20%。哈萨克斯坦已与伙伴国家共同实施了276个工业项目，总价值达560亿美元，部分项目正在收尾阶段。这些项目将创造约7.9万个就业岗位。

会上，哈萨克斯坦工业和建设部长当选为独联体工业政策理事会主席。纳哈斯帕耶夫指出，他愿与伙伴国家开展建设性互动，以进一步提升理事会的效能。

会议期间，与会各方就电子产业发展、产业数字化转型、机械工程、冶金、食品工业等领域的合作拓展等议题进行了交流。此外，会议还重点关注了独联体各基础组织的工作情况。

根据会议结果，各方签署了一系列旨在加强独联体成员国间工业合作的文件。