哈萨克斯坦将社交媒体注册年龄限制为16岁：其他国家的经验如何？

总统怎么说？

在8月份举行的全国教师大会上，保护儿童在数字环境中的安全问题也得到了讨论。当时，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统强调了社交网络、数字平台、人工智能和铺天盖地的营销对儿童世界观的影响。他还指出，自2018年以来实施的相关法律需要进行重大修改。

作为这项工作的一部分，政府于6月制定并向议会提交了一项法案，禁止在社交网络上注册16岁以下人士的账号。

在库鲁尔泰首次会议开幕式上，总统再次支持这项倡议，并指出，关键不仅在于通过法律，更在于确保法律的全面实施。

- 如果我们通过了相关法律，就应该考虑如何全面实施，因为没有人需要一部软弱无力的法律。-他说。

总统还指示政府采取措施过滤内容，并扩大儿童SIM卡的使用范围。

- 出于某些客观原因，我们不能将责任完全推卸给父母。因此，我下令广泛推行为儿童强制办理SIM卡的做法。这将确保他们的信息安全。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦将采取哪些措施？

国家元首指示的落实包含多项保护儿童在数字环境中安全的机制。具体而言，包括针对互联网和移动服务的访问设置、内容过滤以及增强型家长控制。

教育部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃称，强制儿童使用SIM卡的工作将在跨部门合作框架下进行，由教育部与人工智能和数字发展部，以及文化和信息部共同负责。

哈萨克斯坦副总理兼人工智能与数字发展部长加斯兰·马迪耶夫详细阐述了这一机制的运作方式。他表示，相关措施已在2026-2030年“哈萨克斯坦儿童”概念中有所规定。

计划推出特殊SIM卡，允许用户限制互联网流量和移动应用程序访问权限、过滤内容、设置时间限制、仅使用预先批准的联系人进行通信，以及监控设备使用情况。

此外，计划将家长控制功能设为强制性功能。目前，家长可自行决定是否启用该功能。未来，拟将家长控制功能作为系统的强制性组成部分。

年龄限制是如何运作的？

社交媒体注册的年龄限制引发了一系列实际问题。例如，如何验证用户的实际年龄？哪些平台受到限制？谁来监督这些要求的执行情况？在年龄验证过程中，如何保护儿童的个人数据？

教育专家加孜拉·阿萨诺娃表示，如果孩子在登记时随意更改出生年份，单靠法律本身无法解决问题。

- 因此，年龄验证机制成为整个系统的关键组成部分。-她说。

澳大利亚的经验

自2025年12月10日起，澳大利亚的社交媒体平台已采取适当措施，防止16岁以下儿童开设或持有账户。这些规定尤其适用于Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat、X、YouTube和Reddit。

在这个国家，遵守规定的责任主要在于平台本身，而不是儿童或其父母。

初步结果也使我们能够评估这些限制措施的影响。截至12月中旬，各平台已限制了约470万个被认定为属于16岁以下用户的账户。需要注意的是，该数字并非实际儿童人数，而是账户数量，因为一个用户可以拥有多个账户。

三个月后，澳大利亚网络安全监管机构对超过4000名儿童及其家庭进行了调查。结果显示，16岁以下拥有社交媒体账户的儿童比例从52.4%下降至42.1%。

然而，年龄限制并不能完全阻止儿童访问社交网络。例如，澳大利亚的法规并不禁止未注册账号查看公开内容。此外，许多即时通讯软件、游戏和教育服务也不受年龄限制。

因此，此类措施的有效性不仅取决于法律规定的年龄限制，还取决于用户年龄鉴定系统的可靠性。

美国经验

美国采取了不同的做法。8月26日，Meta宣布与美国52个州、领地和哥伦比亚特区的总检察长达成协议，将出台关于青少年使用Facebook和Instagram的新规定。

问题不仅仅在于用户的年龄。社交网络的使用时间和条件也将受到限制。一般而言，每天的使用时间上限为两小时。此外，还计划在夜间屏蔽关键功能并减少推送通知。解除部分限制需要获得家长许可。

并未全面禁止，而是对这位青少年使用社交媒体的行为进行平台内部的监管。

中国也采取了类似的措施，但重点在于用户使用设备的时间，而非社交网络本身。限制措施并非针对单个社交网络，而是通过移动设备上针对未成年人的特殊模式来实施。

建议16岁以下儿童每天使用该设备不超过一小时。16至17岁青少年每天使用该设备不超过两小时。连续使用30分钟后，设备会发出警告，提示需要休息。晚上10点至早上6点，儿童模式下的大部分服务将无法使用。家长可以酌情允许例外情况。

欧盟监管平台功能

欧盟不仅关注用户的年龄，还关注可能助长过度使用的数字平台功能。

欧盟委员会建议通过特殊模式，为未成年人禁用自动播放、推送通知、连续观看、已读回执、阅后即焚等类似功能。

此外，在法律规定了使用服务的最低年龄的情况下，正在考虑采用可靠的方法来确认用户的年龄。

因此，在国际实践中，保护儿童在数字环境中安全的方式多种多样：从限制账户创建到规范互联网使用时间和数字平台各项功能的措施。

为什么数字素养如此重要？

阿萨诺娃指出，技术限制应与数字教育齐头并进。2026-2030 年“哈萨克斯坦儿童”计划提出从一年级开始引入数字教育，内容涵盖网络安全、数字卫生、批判性思维和媒体素养等基础知识。

“个人安全”课程也涵盖了网络安全行为的相关内容。此外，还为家长提供了专门的学习资料，内容涉及如何使用家长控制功能，以及如何识别网络威胁等。

- 设定年龄限制可以限制访问。但孩子仍然需要掌握安全行为技能。这些技能在16岁之前和之后都非常重要。-她说。

专家认为，最有效的系统需要多种机制协同运作。这些机制包括年龄验证和访问限制、对数字平台的要求、潜在危险内容的过滤以及对儿童和家长的教育。