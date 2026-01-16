哈萨克斯坦总统接见国家铁路公司董事会主席 听取运输业绩与发展规划汇报

会谈中，阿尔德别尔格诺夫介绍称，2025年公司计费货运周转量同比增长10%，达到2890亿吨公里；运输总量增长5.5%，增至3.2亿吨。其中，出口运输量超过8900万吨，过境运输量增长逾20%，达到3300万吨。

他还表示，去年投入使用的多斯特克—莫因特铁路第二线已运输约600万吨货物（超过10万节车厢）；阿拉木图绕行铁路已获准技术性通行。当前，铁路基础设施新建与改造持续推进，在建及规划项目总里程约3900公里。

此外，公司正通过引入人工智能推进数字化项目，以提升安全性、效率和透明度；同时完善导师制度，建立青年人才储备。

总统在会谈中强调解决社会问题的重要性，对为铁路职工建设可负担住房的倡议表示支持，并就持续推进公司转型、加强与大型国际企业合作、加快数字化解决方案落地、拓展基础设施以发展多式联运物流等方面作出指示。

【编译：达娜】