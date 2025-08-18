总统接见国家石油天然气公司董事长

会谈中，哈森诺夫向总统就国家石油天然气公司今年前7个月的工作成果进行了汇报。

据他介绍，该公司正在积极开展地质勘探工作。今年计划钻探七口井，对现有油田进行进一步勘探。其中，三口井已完成钻探。

国家石油天然气公司董事长表示，中国海洋石油总公司（CNOOC）首次决定在哈萨克斯坦投资地质勘探。他同时还指出，中国石化（Sinopec）也计划在哈萨克斯坦进行大规模投资。壳牌、雪佛龙和英国石油等跨国公司正在阿特劳、阿克托别和曼格斯套地区进行全面勘探。

据介绍，过去7个月，石油和凝析油产量达1530万吨，较2024年同期增长9%。天然气及伴生气产量达67亿立方米，较去年同期增长19%。西普罗瓦（阿特劳州）、乌热克套（阿克托别州）和罗日科夫（西哈萨克斯坦州）气田正在实施增加天然气处理量的项目。

报告期内，石油运输量已达4900万吨。此外，还开展了增设运输路线的工作。7个月内，向阿塞拜疆运输了90万吨石油，向德国运输了110万吨石油。首批8.5万吨哈萨克斯坦石油已运抵匈牙利。

今年，国内炼油厂加工石油1040万吨，其中燃料油和润滑油产量达780万吨，同比增长93.6万吨，创历史新高。

哈森诺夫表示，位于曼格斯套州的肯迪尔利海水淡化厂已开始将淡化海水输送到扎瑙津市的供水管网。此外，一座装机容量为247兆瓦的混合发电厂正在建设中。一座年产125万吨的聚乙烯工厂正在建设中，项目耗资74亿美元。

总统还听取了该地区正在实施的社会项目。

最后，国家元首指示继续系统开展地质勘探工作，并实施重大投资举措。

【编译：小穆】