托卡耶夫总统接见国家原子能工业公司董事长

会谈中，尤苏波夫向托卡耶夫总统就公司去年取得的成果和未来工作计划进行了汇报。

据他介绍，国家原子能工业公司去年的铀产量为2.58万吨，其中1.35万吨为公司自有。交易量增长了11%，达到1.85万吨。

尤苏波夫指出，在落实国家元首先前指示的框架下，哈萨克斯坦原子能工业公司正系统性地继续扩大该国的矿产资源基础并开展地质勘探。目前已形成六个新的极具前景的铀矿矿址组合，总面积超过1000平方公里，计划到2030年地质勘探总投资额为750亿至850亿坚戈。

托卡耶夫总统听取了有关铀矿产区社会支持情况的汇报。例如，该公司计划在2025年拨款超过110亿坚戈用于这些地区的社会经济发展，其中包括根据合同义务支付的60亿坚戈。

根据2025-2034年发展战略，公司正在拓展新的销售市场。去年，公司与瑞士AxpoPower AG、捷克ČEZ集团和日本关西电力株式会社签署了铀供应合同。目前，公司正在努力敲定一份向印度长期供应天然铀精矿的合同。

国家原子能工业公司董事长表示，公司还参与科学研究和创新领域的项目。公司制定了到2034年的科技发展战略，旨在提高生产效率、减少环境损害并引进先进技术。

报告还提及了哈萨克斯坦原子能公司作为一家上市公司的成就。自2018年上市以来，该公司市值已增长超过7倍。

最后，国家元首就进一步发展资源基础、扩大国际合作和实施社会倡议提出了一系列指示。

【编译：小穆】