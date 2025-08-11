托卡耶夫总统接见国际学科奥林匹克竞赛获奖者

消息称，共有24名获奖者受邀参加活动，其中包括4名金牌获得者、11名银牌获得者、9名铜牌获得者。学生们在化学、数学、物理、地理、计算机科学和生物学等学科领域均取得了优异的成绩。

总统首先祝贺学生们在教育领域取得的成就，并表达了诚挚的谢意。他认为，他们在国际知名教育竞赛中取得的成就，以及在世界范围内提升哈萨克斯坦的声誉是一项伟大的成就。

- 赢得世界级赛事，实属不易。你们之所以能达到如此高度，是源于你们对知识的渴望、真正的努力和坚持不懈。的确，拥有天赋就是一种幸福。但仅凭天赋并不能保证成功。天赋必须被发掘，并充分发挥其潜力。每一次胜利，每一枚奖牌都源于辛勤付出、汗水和持续的准备。-总统说。

托卡耶夫总统对培养了具有前瞻性思维的一代人的父母表示感谢，并指出哈萨克斯坦的未来掌握在富有创造力的年轻人手中，并指出我们的儿女永远是最优秀的。

- 我们的青年挥舞着我们的旗帜，成为全球体育和艺术赛事的赢家。我们在教育领域的声誉也日益提升。自去年以来，我们的学生参加了30多场国际奥林匹克竞赛和科学竞赛，赢得了约一千枚奖牌。其中，金牌约200枚，银牌300多枚，铜牌约500枚。这优异的成绩彰显了哈萨克斯坦教育质量的卓越水平。我再次重申，我们为每一位在世界大赛中捍卫国家荣誉的获奖者感到自豪。我认为你们是我们国家值得尊敬的优秀公民。我相信，你们未来将继续为哈萨克斯坦的进一步发展做出重要贡献。-他说。

国家元首强调，为年轻人创造尽可能好的条件是国家的主要任务之一，并正在为此开展大规模工作。

- 目前，全国各地正在兴建现代化的“未来学校”。学校特别重视提高教师的地位，并为步入科学道路的年轻人提供全方位的支持。“博拉沙克”国际奖学金在这方面发挥了有效作用。在该项目框架下，数千名年轻人在世界顶尖大学和研究中心接受了教育。如今，他们中的许多人正在为我国的发展做出重大贡献。我们的任务是选拔真正有能力、才华横溢的孩子获得这项奖学金。我们不能随便选拔任何人。因此，我们决定从明年开始，将国际奥林匹克竞赛的获胜者优先获得“博拉沙克”奖学金。我们将继续为才华横溢、追求卓越的年轻人提供全面的支持。-他说。

托卡耶夫表示，年轻人在国际奥林匹克竞赛中取得的成就体现了我们国家的智力实力和年轻一代的巨大潜力。

- 我们的国家需要科学家、工程师、教师、医生，以及其他高素质的专家。尤其是人工智能领域的专家，需求量巨大。我们正在为国家未来基于创新和高科技的发展奠定坚实的基础。首座核电站将与俄罗斯原子能公司（Rosatom）共同建设，具有战略意义。几天前，核电站正式开工建设。这座核电站不仅应该是一个能源设施，更应该成为科技进步的辉煌象征。目前，它还没有正是取名。由于这是我们国家的第一个核电站，我认为有必要在公众中发起一场最佳名称竞赛。我邀请大家参与其中，展现您的创造力。或许，在做决定时，我们也会参考您的建议。-总统说。

国家元首祝愿年轻一代为国家发展做出贡献。

- 我们正在为建设一个公正、廉洁、安全的哈萨克斯坦共同努力。这不仅仅是一场政治运动，而是为了巩固我们的国家地位。我们已经为我们的年轻人开始了这项大规模的工作。我们必须要成功落实。首先，年轻一代，也就是你们，会感受到它的好处！我对我们国家的年轻人充满信心。我总是说，哈萨克斯坦的年轻人是思想开放、聪明睿智、才华横溢、勤奋刻苦的公民。我祝愿我们的儿女永远不辜负诚实公民的美名。首先，要忠于你的祖国，忠于你的国家。你们正在向世界展示我们的知识能力。要始终走在研究和努力奋斗的道路上。新一代会敬仰你们——才华横溢的年轻人。-托卡耶夫总统说。

最后，托卡耶夫总统向在国际比赛中取得优异成绩、荣获金牌、银牌和铜牌的年轻人隆重颁发奖金证书。

