总统接见巴伊铁列克国有控股公司董事会主席

会谈中，总统听取了巴伊铁列克国有公司去年的工作成果，以及转型和经济发展战略重点实施框架内开展的相关工作汇报。

卡拉霍伊辛表示，巴伊铁列克国有公司今年已向国家经济提供了总计 9 万亿坚戈的支持。这些资金旨在支持企业发展、农工综合体建设、住房建设和抵押贷款。

据他介绍，今年全国约有2.5万个项目获得了资金支持。

卡拉霍伊辛还向总统介绍了根据达穆​​基金设立的担保基金的活动成果。这些资金用于支持中小企业项目，以及制造业和基础设施领域的大型投资项目。

国家元首听取了投资控股公司的运作模式。这包括制定“投资秩序”、支持重大战略项目，以及建立吸引外国直接投资的机制。目前，已创建了1500个投资项目，总价值约87万亿坚戈。

托卡耶夫总统指出，吸引投资和扩大实体经济部门融资范围至关重要。他同时还强调，巴伊铁列克国有控股公司的任务是确保优先投资项目的进一步实施，并为经济吸引长期资本。

【编译：小穆】