18:11, 23 12月 2025 | GMT +5
总统接见巴伊铁列克国有控股公司董事会主席
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日接见巴伊铁列克国有控股公司董事会主席鲁斯塔姆·卡拉霍伊辛。
会谈中，总统听取了巴伊铁列克国有公司去年的工作成果，以及转型和经济发展战略重点实施框架内开展的相关工作汇报。
卡拉霍伊辛表示，巴伊铁列克国有公司今年已向国家经济提供了总计 9 万亿坚戈的支持。这些资金旨在支持企业发展、农工综合体建设、住房建设和抵押贷款。
据他介绍，今年全国约有2.5万个项目获得了资金支持。
卡拉霍伊辛还向总统介绍了根据达穆基金设立的担保基金的活动成果。这些资金用于支持中小企业项目，以及制造业和基础设施领域的大型投资项目。
国家元首听取了投资控股公司的运作模式。这包括制定“投资秩序”、支持重大战略项目，以及建立吸引外国直接投资的机制。目前，已创建了1500个投资项目，总价值约87万亿坚戈。
托卡耶夫总统指出，吸引投资和扩大实体经济部门融资范围至关重要。他同时还强调，巴伊铁列克国有控股公司的任务是确保优先投资项目的进一步实施，并为经济吸引长期资本。
【编译：小穆】