哈萨克斯坦计划将吸引外资规模提升至4000亿美元

朱曼哈林指出，目前哈萨克斯坦吸引的投资规模占国内生产总值（GDP）的16%—17%，但要实现经济可持续增长，投资比重应提升至23%—24%。

“按照现有趋势，到2029年我们预计可吸引约2800亿美元投资。但我们的目标是4000亿美元。通过我们实施的积极宏观经济政策，并借助‘拜特列克’控股公司、二级银行及私人资本的多元参与，我们计划吸引额外的1200亿美元。这已成为国家经济发展的必要任务。”——他说道。

此前，政府推出了名为“投资订单”的新计划，旨在支持中小企业和大型企业的投资项目，重点发展能够满足国内需求并具备进口替代潜力的产业。主要方向包括农产品加工业和制造业消费品生产。

根据计划，国家将确定具有出口潜力和进口替代价值的优先领域，而各地区政府将遴选能够落地实施的具体项目和企业。项目的效益评估与融资将通过“拜特列克”国家控股公司的金融工具和机制完成。

这一系列措施旨在打造稳定、可预测的投资环境，增强私人部门的参与度，促进区域平衡发展。

朱曼哈林强调，提高投资占比、扩大生产性行业投资和实现资本结构优化，将成为未来数年哈萨克斯坦经济政策的重点方向。

【编译：达娜】