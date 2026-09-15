托卡耶夫：将哈萨克斯坦打造为连接欧亚的产业和技术枢纽

（哈萨克国际通讯社讯）正在韩国进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日在首尔出席哈韩商业圆桌会议并发表讲话，邀请韩国企业积极投资哈萨克斯坦，进一步扩大双方在工业、基础设施、关键矿产、能源、交通物流、人工智能、农业和医疗等领域的合作。

托卡耶夫向出席会议的哈韩两国工商界代表表示欢迎。他指出，过去30年来，阿斯塔纳与首尔建立了以相互尊重、信任和真诚友谊为基础的牢固关系，积极的政治对话以及进一步深化多领域合作的共同意愿，为两国伙伴关系奠定了坚实基础。

“如今，韩国已成为哈萨克斯坦主要贸易和投资伙伴之一。我们高度评价韩国企业在哈萨克斯坦卓有成效的经营活动，并将继续巩固这一积极趋势。我经常说，韩国企业家在投资方面更加积极果断，同时具有高度的责任感，并尊重哈萨克斯坦。”托卡耶夫说。

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托卡耶夫指出，去年哈韩双边贸易额超过30亿美元，如果两国政府和企业共同努力，这一数字完全可以实现大幅增长。

“韩国对哈萨克斯坦累计投资已超过120亿美元。目前，我国有1000多家韩国资本参与的企业，包括三星、起亚、现代、乐天、斗山能源和新韩银行等。我们希望将双边关系提升到全新水平，进一步巩固友好伙伴关系。此次访问为总结已有成果、为双方合作注入新动力提供了良好机会。”

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦高度关注韩国总统李在明提出的新产业战略，包括“Three Mega Projects”和“Seven Major SEED initiative”等倡议。

随后，托卡耶夫详细介绍了哈萨克斯坦经济现代化战略，并提出进一步推动哈韩合作的重点方向。

托卡耶夫表示，工业合作已成为两国经济伙伴关系的重要基础。目前，哈韩共同项目库中共有51个项目，总价值超过40亿美元，涉及汽车制造、机械制造、冶金等领域。

“韩国企业的经验充分证明，哈萨克斯坦是具有竞争力和可靠的生产基地。去年，我国生产了近17万辆汽车，创下全国纪录，其中大部分为现代和起亚品牌。目前，哈萨克斯坦不仅生产这些品牌的乘用车，还生产卡车和客车。”

托卡耶夫指出，韩国企业在哈萨克斯坦家电制造领域的业务也在不断发展，目前三星家电已在哈萨克斯坦本土工厂生产。

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总统表示，哈萨克斯坦的目标是建立完整的一体化工业生态系统，涵盖零部件、先进材料、电气设备和电子产品的本地生产，并服务更广阔的欧亚市场。

“我邀请韩国企业把握这一机遇，在哈萨克斯坦建立生产基地。”

托卡耶夫将建筑和城市发展列为另一个具有广阔前景的合作领域。他指出，韩国在建筑、工程和基础设施建设领域拥有世界一流经验，而哈萨克斯坦目前正进入大规模基础设施现代化的重要阶段。

“我们计划全面加快建设步伐，从交通和市政基础设施到住房及社会设施。我将此视为总统任内的优先任务之一。我们的目标是把哈萨克斯坦变成一个大型建设工地。”

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦将特别重视医院、儿童康复中心、综合医疗机构、现代化学校、体育设施以及交通基础设施建设，这将为韩国企业带来新的机遇。政府将制定具体的大型项目清单，在互利条件下推动新企业设立和投资项目实施。

谈及关键矿产，托卡耶夫指出，这一领域已经成为全球经济中具有战略意义且发展迅速的产业。哈萨克斯坦拥有丰富的战略矿产资源，为双方在先进制造业及其他高附加值产业开展合作创造了条件。

“我们欢迎韩国不仅投资开发哈萨克斯坦矿产资源，也分享技术经验。为共同建立完整的高附加值产业链，我们提出‘资源—技术—产业’合作模式。”

托卡耶夫表示，计划在阿拉木图设立的稀有金属技术合作中心，将成为推动这一新型合作模式的重要一步。哈方期待双方科研人员的联合研究能够从资源基础研究进一步转化为具体工业项目。

能源也是托卡耶夫重点提及的合作领域。他表示，哈方高度评价韩国企业对哈萨克斯坦能源产业表现出的兴趣。

“现代工程公司目前已在卡拉恰甘纳克天然气加工厂建设项目中发挥主导作用。我们将这一项目视为韩国企业长期战略性扎根哈萨克斯坦市场的起点。”

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托卡耶夫指出，双方在天然气加工、石油化工、能源基础设施和可再生能源等领域拥有进一步扩大合作的巨大空间。作为全球最大的铀生产国，哈萨克斯坦在和平利用核能方面同样拥有巨大潜力。

“小型模块化反应堆在全球能源领域的重要性日益上升，我们也应对此给予高度重视。哈萨克斯坦愿与韩国在这一领域建立互利合作。”

在交通物流领域，托卡耶夫表示，哈萨克斯坦地处亚洲与欧洲之间，正通过建设现代、高效的交通物流网络，将地理优势转化为经济优势。

哈萨克斯坦正在大规模投资铁路、公路、海港、物流终端及其他基础设施，以提高跨里海国际运输路线的通行能力、运输速度和可靠性。

“我认为，现在是韩国为中间走廊发展作出贡献的时候了。”

托卡耶夫表示，哈方欢迎CJ Logistics和LX Pantos等韩国物流企业在哈建设现代物流中心、多式联运终端、仓储设施以及供应链管理数字解决方案。

总统还提出建立哈韩物流合资企业，以推动新的物流项目和倡议，并保障韩国货物顺畅过境哈萨克斯坦。他同时提到，哈萨克斯坦Shin-Line公司与Lotte Global Logistics已经开始推进相关合作计划。

托卡耶夫表示，人工智能和新技术同样拥有巨大合作潜力。哈萨克斯坦人工智能战略将人力资本置于核心位置，技术领先最终取决于人才以及掌握创新技术的能力。

总统高度评价与首尔国立科技大学合作在哈萨克斯坦建设首个人工智能学院的倡议。

托卡耶夫还介绍，哈萨克斯坦已经启动建设欧亚地区规模最大的数据库中心生态系统之一。“数据中心谷”将设在能源资源丰富的巴甫洛达尔州，项目规划供电能力最高可达1吉瓦，未来还可进一步扩大规模。

“我们的目标是将哈萨克斯坦打造成为中亚主要计算技术枢纽，以及连接欧洲与亚洲的黄金桥梁。这一计划将为韩国科技企业带来独特机遇。”

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托卡耶夫表示，哈萨克斯坦希望参与人工智能完整价值链，并可成为微电子和半导体生产所需材料及零部件的可靠供应方。哈方认为，与三星电子、SK海力士等全球行业龙头建立具体合作具有巨大潜力。

托卡耶夫还向韩国工商界介绍了阿拉套市建设情况。他表示，这座新城计划发展成为先进产业和创新高度集聚的城市及经济中心。

“韩国合作伙伴正在积极参与建设一座以数字技术、人工智能和现代工程为基础的城市。我们正在与KIND共同开展总体规划和住宅区设计，并吸引其他韩国企业参与这一大型项目。”

托卡耶夫认为，金融业也是推动两国伙伴关系发展的潜力领域之一。同时，农业和食品工业合作同样具有重要意义。

总统表示，哈萨克斯坦农产品目前出口至全球70多个国家，哈方愿扩大对韩出口小麦、油料作物、肉类、乳制品、蜂蜜及其他优质产品。

“我们还建议将哈萨克斯坦的农业潜力与韩国技术相结合，建立农工产业领域的价值链。”

托卡耶夫提到，乐天集团投资哈萨克斯坦知名巧克力品牌“拉哈特”，是韩国企业长期深耕哈萨克斯坦市场的成功案例。

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总统还强调了发展人力资本的重要性。目前，哈韩两国高校已签署230多项合作协议，学术交流持续扩大。

托卡耶夫认为，两国在医疗卫生领域同样拥有广阔的投资合作空间，医疗基础设施、制药、生物技术和医疗设备制造可成为重点合作方向。

讲话最后，托卡耶夫指出，韩国数十年前通过在关键经济领域实现突破，成长为全球领先经济体之一。如今，哈萨克斯坦也已经进入深刻的经济现代化阶段，正在重点发展新产业、新技术、科研能力和人力资本。

“我相信，今天的会议以及签署的协议将为更大规模的合作注入新动力。我邀请韩国企业积极投资哈萨克斯坦。哈萨克斯坦政府将为韩国企业在我国实施的每一个有益项目提供全方位支持。”

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会议期间，韩国总理韩成淑、哈韩商务理事会韩方共同主席尹镇植、哈韩商务理事会共同主席努尔兰·扎克波夫、三星电子执行副总裁Jo Song-jae、新韩金融集团董事长Jin Ok-dong、CONTEC Co Ltd创始人兼首席执行官Lee Sung-hee，以及韩国地质资源研究院（KIGAM）院长Kwon Yi-kyun等先后发言。