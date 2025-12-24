哈萨克斯坦将为小麦和玉米加工投资26亿美元

- 面粉和油脂加工业是经济增长的重要推动力。今年，已启动40个项目，总投资额达1085亿坚戈。截至目前，已有29个项目投入运营，总投资额达662亿坚戈。已启动的项目涵盖油籽、肉类、水果、羊毛加工、复合饲料生产等领域。-农业部长说。

据他介绍，加工业是吸引农业产业综合体投资的主要领域之一。

- 目前，哈萨克斯坦正在实施多个大型项目，尤其是在粮食深加工领域。哈萨克斯坦每年粮食加工量超过500万吨，其中51万吨用于深加工。目前，全国共有3家深加工企业，生产淀粉、面筋、糖蜜、生物乙醇等产品。计划启动5个大型项目，到2028年每年将加工480万吨小麦和玉米。该行业投资总额将达到26亿美元，并创造3300个新的就业岗位。产品范围将扩大，新增氨基酸、糖浆、维生素和其他高附加值产品。-萨帕若夫说。

据此前报道，哈萨克斯坦2025年粮食出口量创历史新高。

【编译：小穆】