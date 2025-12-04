世卫组织将肥胖列为慢性病

该指南聚焦GLP-1 (胰高血糖素样肽1)药物（如利拉鲁肽、司美鲁肽和替瑞帕肽），并就其作为长期治疗方案的安全使用提出有条件建议。

肥胖症现状

全球超过10亿人患有肥胖症，2024年相关死亡人数为370万人。世卫组织警告，如果不采取更有力的措施，到2030年受影响人数可能翻倍，将对卫生系统造成巨大压力，并导致每年高达3万亿美元的经济损失。

作为全球权威公共卫生机构，世卫组织的指南预计将影响各国政策、保险覆盖范围和临床实践，尤其是在对有效减肥治疗需求持续增长的背景下。

世卫组织总干事谭德塞表示：“肥胖已成为重大全球健康挑战。新指南明确将肥胖认定为需要综合性终身照护的慢性病。虽然药物无法单独解决这场危机，但GLP-1疗法可帮助数百万患者应对肥胖及其相关健康风险。”

复杂性疾病

世卫组织指出，肥胖并非单纯源于个人生活方式选择，而是一个涉及遗传、环境、生物学和社会因素的复杂慢性疾病。

肥胖是心血管疾病、2型糖尿病及部分癌症的重要风险因素，也会加重传染性疾病的影响。对多数患者而言，缺乏医疗支持时减重并维持体重十分困难。

GLP-1疗法通过模拟人体天然激素调节食欲、血糖和消化过程，可帮助肥胖患者显著减轻体重并改善相关健康指标。

世卫组织已于2025年将这类药物列入《基本药物清单》，用于高危人群的2型糖尿病管理。最新指南建议成年肥胖患者长期使用此类药物（妊娠期除外）。

世卫组织表示，由于这类药品的长期安全性证据有限、停药后体重维持情况不确定、费用高昂以及各国获取不均等问题，因此该指南指出，药物的使用附带一些参照条件。

非单一解决方案

世卫组织强调，减轻体重药物必须与其他支持措施结合使用。最有效的治疗方案是将药物与健康饮食、增加运动以及专业人员的长期指导相结合。

该组织指出，肥胖问题不能仅靠个人努力解决，需要政府和产业采取更广泛行动，改善食品环境，并对高风险人群实施早期干预。

保障可及性与安全性

目前GLP-1类药物需求远超供给。即便生产能力提升，世卫组织预计到2030年只有不到10%的符合条件者能够获得此类药物。

世卫组织警告，如无针对性政策，此类治疗可能进一步加剧健康不平等。该组织呼吁各国考虑采用联合采购、公平定价和自愿许可等方式扩大药物可及性。

世卫组织同时提醒，全球短缺势必推动伪劣GLP-1产品流通，必须加强供应链管理、规范处方制度并强化监管，以保护患者安全。

世卫组织指出，这份指南应成员国要求制定，基于科学证据、专家评审以及肥胖症患者的意见形成。世卫组织表示将根据新证据更新建议，并将于2026年与合作伙伴合作，确保最需要的群体优先获得治疗。