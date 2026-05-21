哈美将加强博物馆与文化遗产保护合作

据哈萨克斯坦文化和信息部消息，会谈期间，双方重点讨论了在文化、博物馆、文学、电影、创意产业以及联合教育和科研项目等领域深化哈美合作的前景。

其中，与史密森学会开展合作成为此次会谈的重要议题之一。双方决定推动哈萨克斯坦与美国相关机构之间建立更紧密联系，在经验交流及联合项目实施方面加强合作。

Фото: Минкультуры и информации РК

双方还讨论了启动联合科研项目的可能性，以研究、保护和推广哈萨克斯坦文化遗产。

根据介绍，该项目将重点关注艺术史、考古研究、博物馆馆藏、文物修复，以及现代科学和数字化技术在博物馆领域的应用。

此外，双方还计划加强博物馆专业人才培养，包括开展经验交流、培训项目、专家咨询、研讨会及实习活动，并邀请史密森学会与哈萨克斯坦博物馆专家共同参与。

双方同时就人才培养合作达成一致，相关计划将帮助提升哈萨克斯坦博物馆领域专业人员在馆藏管理、文物保护、修复及展览工作等方面的能力。

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会谈期间，各方还指出，在气候变化背景下，文化遗产保护问题愈发重要，尤其是露天历史文化遗址和博物馆设施，未来需要更多现代化保护方案。

哈萨克斯坦文化和信息部还表示，在美国独立250周年之际，哈方计划在美国举办民族民俗乐团HasSak演出活动，以展示哈萨克斯坦丰富的音乐文化遗产。

【编译：达娜】