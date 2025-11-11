哈萨克斯坦将仿制药价格下调30% 卫生部严查免费药品非法销售行为

卫生部副部长铁穆尔·穆拉托夫在政府会议上表示，改革的主要目标是提高药品的经济可及性。

根据新机制，药品定价体系中营销费用和运输成本已被剔除，以避免价格虚高。

此外，卫生部引入国际价格对比机制，通过接入涵盖100多个国家的全球药品价格数据库，对本国药价进行比对和调整。

在此基础上，政府重新核定了2900种国家免费医疗保障与强制医疗保险范围内药品价格，以及4900种零售与批发药品价格。

“2025年，通过统一分销商的集中采购，节省资金达705亿坚戈，这些节余资金已用于补充采购急需药品。根据10月的零售市场监测，公众常用药价格平均下降11%。” - 副部长指出。

穆拉托夫同时通报，自2024年7月起实施的药品追溯与标识系统，使得监管部门首次能够精准识别免费药品被非法转售的行为。

截至目前，全国所有药品市场参与者均已接入标识与追踪系统，该系统显著提升了药品流通的透明度与监管效率。

卫生部利用该系统发现，多家药店存在将免费发放给民众的门诊药品进行销售的违法行为。

对此，卫生部医疗药品监督委员会正会同总检察院开展专项检查，

“对参与此类违法行为的机构和个人，将采取最严厉的行政和法律措施。” - 穆拉托夫强调。

他还补充说，今年12月将启动医疗器械与保健品标识试点项目，以进一步完善药品及相关产品的监管体系。

通过此次改革，哈萨克斯坦卫生部希望在两方面实现突破：让药品价格更加公平、合理、可负担；确保国家免费药品不被挪用或滥售，保障民众权益。

“新定价机制与标识系统的结合，将从根本上提升药品流通的公开性与可追溯性，让真正需要的人获得应有的药物保障。” - 副部长说。

【编译：达娜】