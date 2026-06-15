哈萨克斯坦影片将亮相上海国际电影节

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）由哈萨克斯坦导演阿利比·穆克舍夫执导的影片《No Good In Sight: A Story》将亮相第28届上海国际电影节。

该片将于7月16日在上海首次与观众见面，并将在这一亚洲最具影响力的电影节之一上展示哈萨克斯坦电影艺术的风采。

《No Good In Sight: A Story》是阿利比·穆克舍夫执导的首部长篇故事片，影片拍摄工作于2023年启动。

该片由阿利比·穆克舍夫担任编剧和导演。他同时任教于哈萨克国立艺术大学（Kazakh National University of the Arts）。影片拍摄过程中，约70名该校学生参与了制作。

影片围绕父子关系展开叙事，通过主人公的人生经历，探讨家庭在人生中的意义，以及过往经历和生活经验对人格形成所产生的影响。

作品深入刻画了孤独、思念、责任与良知等主题，展现人物复杂的内心世界，并引导观众思考家庭价值、命运抉择以及寻找内心平静的重要意义。

值得一提的是，上海国际电影节创办于1993年，是中国首个获得国际电影制片人协会联合会（FIAPF）A类认证的国际电影节，也是亚洲最具影响力的电影盛会之一。