阿拉木图将举行国家象征日系列庆祝活动

据阿拉木图市政府消息，根据活动安排，4日12时30分，梅迪奥高山滑冰场附近将举行哈萨克斯坦共和国国旗升旗仪式及国歌齐唱活动。届时，市民、青年代表、社会活动人士以及政府机构代表将共同参加庆祝仪式。

Фото: Алматы қаласының әкімдігі

当天15时，“国家象征精神——宪法力量”主题会议将在友谊之家举行。与会社会活动人士、专家学者、青年和大学生将围绕国家象征的重要意义、社会价值以及在爱国主义教育中的作用展开交流讨论。

当晚，科克托别广场还将举办露天音乐会。音乐会将于17时开始，多位哈萨克斯坦知名歌手和音乐团体将登台献艺，通过演唱爱国主义歌曲与观众共庆节日。

Фото: Алматы қаласының әкімдігі

参加演出的艺人包括艾达尔·图尔甘别克（Айдар Тұрғанбек）、托列哈利·托列阿里（Төреғали Төрәлі）、阿布迪扎帕尔·阿尔科扎（Әбдіжаппар Әлқожа）、图拉尔（Тұрар）、阿克博塔努尔·谢特马甘别特（Ақботанұр Сейтмағамбет）、巴彦苏鲁（Баянсулу）、迪娜娅（Диная）、叶尔纳尔·朱马塔耶夫（Ернар Жұматаев），以及“KeşYOU”“Alaşuly”和“Abyroi”等音乐组合。

此外，阿拉木图市各区还将同步举行形式多样的庆祝活动。

主办方表示，此次系列活动旨在弘扬民族价值观，增强公民爱国主义意识，进一步提升社会各界对国家象征的尊重与认同。