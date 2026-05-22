哈萨克斯坦将推行外籍人员签证分类制度及长期居留机制

此次会议旨在深入解读国家元首签署的《关于完善移民政策以创造有利条件吸引高素质人才、外国投资者及企业家的措施总统令》。

—国家元首适时签署了这一总统令。当前全球人才资源争夺日趋激烈，许多国家正引入专门计划和机制争夺高水平专业人才、投资者和实业家。国际通行实践中，面向紧缺人才及投资者的"黄金签证"、数字居留权以及简化入境机制已被广泛采用，-图亚克巴耶夫介绍道。

据他介绍，未来赴哈外籍人员将纳入结构更加清晰的分类体系，主要包含以下四个类别：

商业移民：涵盖来哈开展投资及商业活动的群体；

高素质人才：拥有卓越教育背景或特定专业核心竞争力的专家；

中等专业技能人才：由雇主根据现行市场需求引进的各类专业技术工人；

家庭服务劳务人员：由私人聘用、负责家庭事务的劳务人员。

针对上述每一类群体，哈萨克斯坦将实施差异化签证制度，签证将明确标注入境目的、专业资质等级及预期居留期限。同时，政府正在研究专门针对投资者的专属签证类别。

—该模式的核心优势在于，外籍人员在工作签证或投资签证到期后，将有机会申请长期居留权。获得该身份后，外籍公民将享有与哈萨克斯坦公民平等的权利与优惠待遇，具体包括在税务减免、享受金融及银行服务、获取医疗与教育资源、从事许可类职业活动等方面的准入便利，-图亚克巴耶夫解释称。

此外，改革措施还包括简化行政办理流程、缩短申请审批期限等。他强调，这一系列举措旨在为外籍专业人才和投资者营造更加友好、便捷的营商与工作环境。