哈萨克斯坦将推行外籍人员签证分类制度及长期居留机制
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦劳动和社会保障部第一副部长叶尔波勒·图亚克巴耶夫22日在人力资源发展中心举行的圆桌会议上表示，哈萨克斯坦将对赴哈工作外籍人员实行更为精细的四类分级管理制度。
此次会议旨在深入解读国家元首签署的《关于完善移民政策以创造有利条件吸引高素质人才、外国投资者及企业家的措施总统令》。
—国家元首适时签署了这一总统令。当前全球人才资源争夺日趋激烈，许多国家正引入专门计划和机制争夺高水平专业人才、投资者和实业家。国际通行实践中，面向紧缺人才及投资者的"黄金签证"、数字居留权以及简化入境机制已被广泛采用，-图亚克巴耶夫介绍道。
据他介绍，未来赴哈外籍人员将纳入结构更加清晰的分类体系，主要包含以下四个类别：
- 商业移民：涵盖来哈开展投资及商业活动的群体；
- 高素质人才：拥有卓越教育背景或特定专业核心竞争力的专家；
- 中等专业技能人才：由雇主根据现行市场需求引进的各类专业技术工人；
- 家庭服务劳务人员：由私人聘用、负责家庭事务的劳务人员。
针对上述每一类群体，哈萨克斯坦将实施差异化签证制度，签证将明确标注入境目的、专业资质等级及预期居留期限。同时，政府正在研究专门针对投资者的专属签证类别。
—该模式的核心优势在于，外籍人员在工作签证或投资签证到期后，将有机会申请长期居留权。获得该身份后，外籍公民将享有与哈萨克斯坦公民平等的权利与优惠待遇，具体包括在税务减免、享受金融及银行服务、获取医疗与教育资源、从事许可类职业活动等方面的准入便利，-图亚克巴耶夫解释称。
此外，改革措施还包括简化行政办理流程、缩短申请审批期限等。他强调，这一系列举措旨在为外籍专业人才和投资者营造更加友好、便捷的营商与工作环境。