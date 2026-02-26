俄乌美称近期将举行新一轮三方会谈

泽连斯基25日晚在社交媒体上发文称，他与美国总统特朗普通电话讨论了26日在瑞士日内瓦举行双边会谈的议题，美国总统特使威特科夫和特朗普女婿库什纳也参与通话。乌克兰国家通讯社称，该通话持续约30分钟。

泽连斯基表示，通话中还讨论了乌美俄三方会谈的准备工作。新一轮三方会谈将于3月初举行。乌方希望三方会谈“能够为推进领导人层面会晤创造机会”，特朗普对此表示“支持”。

威特科夫25日也表示，三方会谈“可能在未来10天内举行”，将为美俄乌三国领导人会晤创造可能性。

俄罗斯卫星通讯社26日援引外交人士的消息报道称，乌克兰问题新一轮三方会谈“将于下周举行”，与会方可能选择新的会谈地点。

此外，美国阿克西奥斯新闻网站援引消息人士的话报道称，特朗普25日在与泽连斯基通电话时表示，他希望“战争在一个月内结束”。如果美俄乌三方会谈能取得更多进展，他将“努力组织领导人峰会”。

报道称，美方目标是在夏季之前达成“和平协议”，但乌克兰与俄罗斯之间仍存在重要分歧，尤其在领土问题上。

泽连斯基25日与访乌的挪威首相斯特勒举行联合新闻发布会时表示，目前的困难在于“结束战争的政治意愿以及领土问题”。他称，26日举行的乌美双边会谈将讨论“一揽子繁荣计划”，拟制定经济文件。

俄乌美代表团先后于1月23日至24日、2月4日至5日在阿联酋阿布扎比举行两轮会谈，于2月17日至18日在瑞士日内瓦举行第三轮会谈。各方在第三轮会谈结束后表示，将继续为达成协议开展工作。