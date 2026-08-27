骆驼奶将首次被纳入哈萨克斯坦学校餐饮菜单

（哈萨克国际通讯社讯）新学年起，曼格斯套州扎瑙津市25所学校的学生将可以在校饮用哈萨克传统骆驼奶饮品——舒巴特（шұбат）。这是哈萨克斯坦首次系统性地将这一传统饮品纳入学校餐饮体系。

这一倡议由曼格斯套州州长努尔达吾列特·克勒拜（Нұрдәулет Қилыбай）提出，旨在改善儿童营养状况，让学生能够获得天然、优质的本地产品。

舒巴特由骆驼奶发酵制成，富含蛋白质、钙、磷、B族维生素以及人体所需的其他营养物质。

为保障学校舒巴特供应，扎瑙津市“Нар-Бота”舒巴特灌装车间于8月26日正式投产。曼格斯套州州长克勒拜、当地长者、企业界和社会各界代表出席启用仪式。

克勒拜表示，儿童是国家的未来，因此保障儿童健康和营养饮食应当成为重要工作之一。

“今天，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫特别指出，应关注快餐产品过度宣传问题，并进一步重视保护年轻一代的健康。我们将舒巴特纳入学校餐饮菜单的倡议，正是这一方向上的具体举措。同时，这也是支持本国生产、促进农业和骆驼养殖业发展、为当地生产商建立稳定市场的措施。我们必须确保孩子们能够获得天然、优质的本地产品。”克勒拜说。

新建生产车间总面积为300平方米，年生产能力可达400吨。

目前，企业已经建立从骆驼奶收购、加工，到舒巴特制作、灌装和储存的完整生产流程。新生产线投入运营后，也将为当地骆驼养殖户带来新的发展机遇，为其产品形成稳定需求。

今年1月12日，扎瑙津乳制品厂已经投产骆驼奶粉生产车间。此次舒巴特生产及灌装车间启用，是该企业进一步扩大生产能力的又一举措。

按照计划，从今年9月起，扎瑙津市25所学校的学生将开始饮用当地生产的天然舒巴特。

当地政府表示，这一项目不仅着眼于改善儿童营养和健康状况，还将有助于支持本国产业、推动农业及骆驼养殖业发展，并进一步传承和推广哈萨克民族传统饮食文化。