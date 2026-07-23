哈巴加强医学人才培养合作

（哈萨克国际通讯社讯） 在哈萨克斯坦卫生部支持下，阿斯塔纳医科大学与巴基斯坦教育基金会（PAK-EEF）签署谅解备忘录，双方将加强医学教育合作，共同培养符合国际标准的医生和护士，推动联合科研和学术交流。

这一合作消息是在哈萨克斯坦卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃会见巴基斯坦联邦教育与职业培训国务部长瓦吉哈·卡马尔期间宣布的。

阿勒纳扎尔沃娃表示，国际合作是培养新一代医学人才的重要途径。目前，哈萨克斯坦各医科大学正积极融入国际教育体系，不断深化科研合作，并与世界知名高校联合实施教育和科研项目。

会谈中，双方还指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫决定向巴基斯坦教育基金会提供人道主义助学资助，是推动两国关系发展的重要举措。这一倡议体现了哈巴战略伙伴关系不断深化，也为双方进一步拓展教育、科研和卫生领域合作创造了新的机遇。

目前，阿斯塔纳医科大学已与巴基斯坦多所知名医学院校和医疗机构建立合作关系。此次与PAK-EEF签署备忘录，将进一步提升双方合作水平。

根据备忘录，双方将共同完善医生和护士培养项目，扩大师生学术交流，推动专家经验分享、联合科研及专业人才继续教育等合作。

阿勒纳扎尔沃娃表示，阿斯塔纳医科大学拥有现代化教学和临床实践平台、高水平师资队伍以及丰富的国际合作经验，为培养符合国际先进标准的医学人才提供了坚实保障。