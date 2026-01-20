哈萨克斯坦将建立一院制议会“库鲁尔泰” 宪法将全面重修

托卡耶夫指出，新议会将由145名议员组成，设主席及最多三位副主席，委员会数量不超过八个。他强调，将议会命名为“库鲁尔泰”具有深刻的历史与文化意义。

“‘库鲁尔泰’这一名称对我国人民而言既熟悉又亲切。早在2022年我就提出复兴库鲁尔泰会议的倡议。今天，我在会议开场已充分肯定了国家库鲁尔泰工作的成效与价值。我认为，在国家政治体系中，必须将‘库鲁尔泰’作为代表最高国家机构的重要象征加以保留。”总统表示。

Фото: Акорда

同时，托卡耶夫宣布，国家宪法将进行全面重修。他指出，现行宪法文本中存在明显的术语、风格与表述瑕疵，这些问题需在宪法改革框架内彻底纠正。为此，将组建由100多名成员组成的宪法委员会，包括国家库鲁尔泰成员、资深法学家、媒体负责人、地方议会议长及公共委员会代表，由宪法法院院长领导。委员会将全面审议各方建议，起草具体修正案草案，最终提交全民公投确定通过时间。

总统特别强调，新宪法序言需重新撰写，鲜明体现民族核心价值观，并突出哈萨克斯坦土地上文明与国家历史的深厚根基。同时，应明确写入“公正哈萨克斯坦是我们最高目标，我们必将实现”的根本原则。

Фото: Акорда

在议会选举制度方面，托卡耶夫明确表示，新一院制议会将取消总统配额和哈萨克斯坦民族和睦大会配额。

“有人建议保留总统配额，但我坚信，新议会不应依赖任何人的‘监护’或‘监督’。议员不应存在‘指定’的特殊群体，所有人都必须按照统一规则公平选举产生。因此，民族和睦大会的特别配额也将一并取消。”

Фото: Акорда

总统同时指出，针对妇女、青年及残疾人的社会配额属于另一范畴，是社会公正原则的具体体现，也是确保各社会群体政治参与的重要机制，应完整保留。他还表示，五年前引入的5%议会进入门槛曾有效促进选举制度完善，如今六大政党首次进入议会下院便是明证，因此建议维持5%门槛不变，而非提高至7%。

值得一提的是，正在召开的第五届国家库鲁尔泰会议由托卡耶夫总统亲自主持，吸引了全国各界代表广泛参与。会议聚焦政治体制现代化、宪法改革、议会结构调整等核心议题，为哈萨克斯坦构建更加公正、高效、符合时代要求的政治体系提供了明确路线图。

【编译：木合塔尔·木拉提】