阿克套将建设欧亚供应链基地 强化跨里海运输能力

这些投资项目旨在推动地区制造业发展，提升整体产能水平，并进一步巩固交通和物流基础设施。

据托列艮诺夫介绍，其中备受关注的重点项目是在阿克套建设欧亚供应链基地。该项目计划打造一个集海运、铁路和公路于一体的现代化物流中心，重点发展集装箱运输、仓储及加工服务。项目建成后，将有效提升跨里海国际运输走廊的吞吐能力，在拉动地区经济、扩大就业的同时，进一步增强哈萨克斯坦的过境运输潜力。该项目计划投资100亿坚戈。

Фото: Маңғыстау облыстық қоғамдық коммуникация орталығы

此外，明年经济特区内还将投产一批工业项目，涵盖导电体、电装工具、聚丙烯、聚乙烯、热收缩膜和拉伸膜、净水过滤器、石膏板以及沥青混凝土混合料等产品生产。同时，还计划建设黑色及有色金属废料加工厂，以及抽油杆、预绝缘管和聚乙烯管材生产企业。

值得注意的是，目前已有57家企业入驻阿克套海港经济特区，其中27个项目已投入运营，另有30个项目正处于实施阶段。此外，特区还形成了由14个重大潜在投资项目组成的储备库，总投资规模达4826亿坚戈。上述储备项目一旦落地，预计将新增约1300个就业岗位。

【编译：阿遥】