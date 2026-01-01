哈萨克斯坦将建设一座全流程生物制药综合体

消息称，为落实哈萨克斯坦共和国总统关于将国内制药产品占比提高至50%的指示，哈萨克斯坦正在实施一项大型战略投资项目。

政府总理沃勒加斯·别克贴诺夫签署了相关决议。该文件批准了哈萨克斯坦卫生部与汗腾格里生物制药有限公司就阿拉套经济特区建设现代化“全周期生物制药综合体”的投资协议草案。

制药厂将配备先进的药品生产技术，其主要目标是建成58种药品的生产能力。重点将放在实现完整的生产周期上，包括活性药物成分的生产。该联合企业拥有27种国际非专利产品，包括用于治疗肿瘤、自身免疫性疾病、罕见病和炎症性疾病的药物。

Фото: Үкімет

项目总投资额超过1030亿坚戈。该综合体将创造180多个新的永久性就业岗位。该项目的实施对国家制药业的发展具有战略意义，旨在扩大本土化生产，形成可持续的生产基地，并逐步取代对社会至关重要的药品进口。

此外，该公司计划将部分产品出口到欧亚经济联盟、独联体国家以及中东市场。

【编译：小穆】