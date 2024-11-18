杰特苏州将新建一座天然气液化厂 产品主要出口中国

该项目计划投资1352亿坚戈，旨在为哈萨克斯坦偏远地区供应天然气，并进入国际液化天然气市场。该厂主要产量（85%）将出口到中国，中国仍将是最大的液化天然气消费国。

工厂选址位于潘菲洛夫区政府分配的474公顷土地。据报道，准备工作已经完成，设备供应合同也已签署，工程计划于2025年竣工，国际设备设计和生产专家参与了该项目。

该工厂将创造80个就业机会并增加税收收入。

根据Egov信息显示，Silk Way Energy是总部位于迪拜的Silk Way Energy Services DMCC的子公司。该公司注册在著名的迪拜码头区朱美拉湖塔（Jumeirah Lake Towers）。该区是迪拜多种商品交易中心（Dubai Multi Commodities Centre，以下简称DMCC自由贸易区）的一部分，成立于2002年，旨在促进迪拜成为中东地区的贸易和创业中心。

如今，DMCC自由贸易区吸引了15%的阿联酋外国直接投资，已连续九年被评为世界领先的自由贸易区。

今年1月，加拿大Condor Energies公司从哈萨克斯坦政府获得了天然气液化项目配额。按照原计划，该工厂也将于2025年投入运营。

【编译：木合塔尔·木拉提】