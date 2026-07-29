哈萨克斯坦将统一游客服务中心运营标准

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦旅游和体育部批准游客服务中心统一运营规则，对设在旅游景点、旅游线路和旅游区的游客服务中心提出统一要求。

根据规定，由经营主体设立的游客服务中心将为游客提供所需信息和相关服务，以提升旅游服务质量、保障出行安全并推动现代旅游基础设施发展。

今年，哈萨克斯坦已从法律层面明确游客服务中心的地位，将其确定为向游客提供信息和旅游服务的旅游设施。同时，对游客服务中心的选址、建设、改造、设备配置、维护和运营等事项作出相应规定，并授权主管部门制定其运营规则和具体要求。

根据新规，游客服务中心应向游客提供有关各地区旅游潜力、景点、旅游线路和旅游设施的最新信息，为游客提供咨询服务，并与旅游信息中心保持协作，及时更新相关信息。同时，可按照哈萨克斯坦法律规定提供旅游服务。

新规特别强调旅游安全。如果出现影响游客前往旅游景点或使用旅游线路的情况，游客服务中心须在收到相关信息后不晚于1小时，将有关情况在服务中心及其网站上公布。

新规还明确，游客服务中心可根据所在地、游客流量以及旅游资源开放情况，采取全年运营或季节性运营模式。

游客服务须使用哈萨克语、俄语和英语提供。同时，游客服务中心应为残障人士及其他行动不便群体营造无障碍环境。

此外，新规还对工作人员的专业能力和服务规范提出要求。根据哈萨克斯坦相关法律，可在游客服务中心周边设置餐饮、商业、住宿及其他配套服务设施。

旅游和体育部表示，统一规则的实施将推动全国各地区游客服务中心建立统一运营标准，为游客及时提供真实可靠的信息，提升服务质量，并为游客在哈萨克斯坦境内旅行创造更加便利、安全的条件。