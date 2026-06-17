伊朗将向哈萨克斯坦提供霍尔木兹海峡港口专用地块

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林（Серік Жұманғарин）与伊朗道路与城市发展部长法尔扎内·萨德格（Фарзане Садек）率领的代表团举行会谈。双方就发展国际运输走廊、完善港口基础设施以及加快投资合作等议题达成共识。

会谈期间，双方表示，将通过深化交通物流合作，进一步释放两国过境运输潜力，并推动双边贸易额提升至30亿美元。

港口基础设施合作成为此次会谈的重点议题。

伊朗方面表示，已完成向哈萨克斯坦划拨沙希德拉贾伊港（Shahid Rajaee Port，位于阿巴斯港）专用地块的相关程序，相关区域将于近期正式移交哈方。

此外，伊方还提议哈萨克斯坦参与恰巴哈尔港的开发和运营。该港口可为哈萨克斯坦进入南亚和东南亚市场提供直接通道。

目前，连接恰巴哈尔港与伊朗东南部扎黑丹市的扎黑丹—恰巴哈尔铁路项目已完成90%以上建设进度，预计将在未来数月内投入运营。该铁路建成后，将进一步加强印度洋、中亚和欧洲之间的互联互通。

哈萨克斯坦方面表示，愿意为伊朗物流企业在里海沿岸的阿克套港和库雷克港提供专用场地、泊位和码头设施。

会谈结束后，双方一致同意加快吸引投资和推进基础设施建设。

目前，伊朗已成为哈萨克斯坦在该地区最重要的战略伙伴之一。

数据显示，2025年哈伊双边贸易额同比增长26.4%，达到4.302亿美元。双方认为，伊朗与欧亚经济联盟自由贸易协定以及已制定的合作路线图，将成为推动双边贸易增长的重要动力。

鉴于两国地处“南北走廊”与“东西走廊”交汇点，双方正重点推进过境运输合作。

不过，2026年第一季度，两国贸易额较去年同期下降近30%。