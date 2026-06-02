哈萨克斯坦将利用人工智能监测高风险工业设施

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦紧急情况部长钦吉斯·阿仁诺夫（Шыңғыс Әрінов）日前在政府会议上表示，作为数字化转型工作的一部分，哈萨克斯坦正在开发集成人工智能技术的“e-TJM”统一数字平台，用于加强工业安全管理和风险预警能力。

据介绍，该平台将整合危险工业设施登记管理、事故和工伤数据库、业务流程自动化管理等功能，并具备对设施潜在风险进行预测分析的能力。

同时，平台还将引入在线监考（Proctoring）系统，对相关从业人员的专业知识和技能进行远程考核。

阿仁诺夫表示，哈萨克斯坦正持续推进工业设施监测系统与监管平台的互联互通。

他说：

“根据国家元首去年作出的指示，相关部门对55座矿井和矿区进行了检查。其中45处设施已安装新一代安全系统。”

目前，14座矿井和矿区的视频监控及人员定位系统已接入紧急情况部危机管理中心，实现对现场情况的实时监测和快速响应。

此外，政府还高度重视工业安全领域应用科学的发展以及科研成果的推广应用。

目前，地震研究所正在哈萨克铜业公司（Kazakhmys）所属矿区开展科学研究，对采矿区域可能出现的地质变形以及高风险塌陷区域的形成机制进行分析评估。

紧急情况部表示，未来此类风险评估和监测实践将逐步推广至全国各类工业设施，以进一步提高工业生产安全水平，降低事故发生风险。