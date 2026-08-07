哈萨克斯坦将首次举办世界手风琴与巴扬锦标赛

（哈萨克国际通讯社讯） 据罗扎·巴格兰诺娃国家学术音乐会机构“哈萨克音乐会”（Qazaqconcert）消息，2026年8月23日至27日，国际知名手风琴与巴扬赛事——第79届“Coupe Mondiale”世界锦标赛将在阿斯塔纳举行。这也是该项赛事首次落户哈萨克斯坦及整个中亚地区。

本届赛事将在哈萨克斯坦文化和信息部支持下，于阿斯塔纳中央音乐厅举办。赛事期间，第156届国际手风琴联盟（Confédération Internationale des Accordéonistes，CIA）代表大会也将同期举行。

“Coupe Mondiale”创办于1938年，是全球历史最悠久、最具影响力的手风琴与巴扬国际赛事之一，长期以来汇聚来自世界各地的优秀演奏家，为国际专业音乐交流的重要平台。

本届赛事将吸引来自多个国家的音乐家和文化界人士参与。组委会介绍，评委来自21个国家，参赛选手来自16个国家和地区，包括澳大利亚、美国、德国、意大利、法国、中国、韩国、英国、土耳其、哈萨克斯坦等。

主办方表示，哈萨克斯坦获得举办这一国际赛事的资格，体现了国际社会对该国文化实力的认可，也将进一步巩固阿斯塔纳作为国际文化交流中心的地位，提升哈萨克斯坦在世界文化舞台上的影响力。

赛事期间，国际手风琴联盟主席米尔科·帕塔里尼（Mirco Patarini）、副主席李聪（Li Cong）和佐里察·卡拉库托夫斯卡（Zorica Karakutovska）、秘书长金莫·马蒂拉（Kimmo Mattila）、总经理哈利·琼斯（Harley Jones）、首席推广大使凯文·弗里德里希（Kevin Friedrich）等联盟负责人将出席相关活动。

根据赛程安排，8月23日将举行抽签仪式，24日举办开幕式；8月25日至27日将陆续举行比赛、音乐大师课、专场音乐会、新闻发布会、颁奖仪式及闭幕式等活动。

其中，8月25日将举行第74届“Coupe Mondiale”世界锦标赛冠军、哈萨克斯坦巴扬演奏家奥尔扎斯·努尔拉诺夫（Олжас Нұрланов）专场音乐会；8月26日，“Saz & Soul”音乐组合和“Samǵa”四重奏将联合带来《探戈》主题音乐会。