玛吾林·阿什姆巴耶夫参加库鲁尔泰选举投票：将继续参与总统改革议程

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦末任参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫（Мәулен Әшімбаев）23日在阿斯塔纳国家学术图书馆内设立的第129号投票站参加库鲁尔泰议员选举投票。

完成投票后，阿什姆巴耶夫表示，今天对于哈萨克斯坦而言是一个具有重要历史意义的日子，正在举行的首届库鲁尔泰议员选举，是总统一系列综合改革的延续。

“今天对我国而言是非常重要、具有历史意义的一天。哈萨克斯坦公民正在选举库鲁尔泰议员。因此，我们将此次选举视为总统综合改革的持续推进。”他说。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

阿什姆巴耶夫指出，当前哈萨克斯坦正在经历大规模变革，在这一进程中，公民的积极参与尤为重要。

“我国正在发生重大变化，我们正在共同建设公正的哈萨克斯坦。在这一道路上，所有哈萨克斯坦公民积极参与都非常重要。我呼吁尚未投票的公民参加选举，履行自己的公民责任。”他说。

在投票现场接受记者采访时，阿什姆巴耶夫还回应了有关其下一步工作安排的问题。他表示，目前尚未透露具体工作方向，但今后将继续积极参与落实国家元首提出的社会经济和政治改革议程。

“我此前已经多次谈到这一点。当前，无论从事什么行业，对所有公民而言，围绕总统政策凝聚力量都十分重要。我国还有很多任务和问题需要解决。因此，无论今后在哪个领域，我想我都会继续积极参与落实国家元首的社会经济和政治改革议程。”他说。

谈及参议院工作结束后的感受，阿什姆巴耶夫表示，在末届参议院完成工作、结束任期之际，与其说是不舍，更多的是对所完成工作的满足。

“当我们结束参议院工作、闭幕会期并完成本届任期时，我最主要的感受是满足。因为我认为，我们完成了自己的重要使命。”他说。

阿什姆巴耶夫指出，参议院为总统改革提供立法保障作出了重要贡献。参议员积极参与构建落实总统改革所需的法律基础，并通过了一系列重要且具有全新理念的法律和法典，为经济、社会及其他领域正在推进的改革提供制度支撑。

“事实上，这些法律为我国正在进行的大规模转型奠定了基础。”他说。

对于离开参议院后是否感到不舍，阿什姆巴耶夫表示，生活仍将继续，无论身处何种岗位，都需要继续工作。

“我国还有很多任务需要解决。目前，参议员们也在不同方向积极工作，有人参与选举进程，有人在其他领域继续工作。从这个角度来看，我相信所有前参议员今后都会继续积极为国家服务。至于谁会在哪个领域、从事什么工作，时间会给出答案。”阿什姆巴耶夫说。

当天，哈萨克斯坦举行历史上首次库鲁尔泰议员选举，全国共设10423个投票站，其中79个设在哈萨克斯坦驻61个国家的外交机构内。

哈萨克斯坦中央选举委员会已完成参加此次选举的7个政党候选人名单注册工作。参加选举的政党分别为共和国党（Respublica）、巴伊塔克绿党（Baytaq）、“光明道路”民主党（Ақ жол）、公正党（Әділет）、乡村党（Ауыл）、全国社会民主党（ЖСДП）和哈萨克斯坦人民党（Қазақстан Халық партиясы）。

共有545名候选人角逐首届库鲁尔泰议会145个议席。在竞选宣传期间，各政党代表共参加了4场电视辩论。