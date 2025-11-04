特朗普将于11月6日在白宫会见中亚五国领导人

据消息人士透露，各中亚国家的先遣代表团已抵达华盛顿，并与美方共同开展会议准备工作。预计会议期间，双方将就美国与中亚地区的合作前景发表一系列声明，并探讨广泛议题。

同日，美国当地时间12时30分，将在华盛顿约翰·肯尼迪表演艺术中心（John F. Kennedy Center）附属建筑The Reach举办名为“C5+1机制成立十周年”的商业会议。

Photo credit: Kazinform

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

“The Reach”建筑群由多个展馆、排练厅、音乐厅、讲座厅及多功能会议空间组成，并以绿色屋顶设计著称，可俯瞰华盛顿纪念碑与林肯纪念堂，建筑风格与自然环境相得益彰。

据悉，哈萨克斯坦代表团将由副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫率领。

在此次商业会议框架下，计划举办多场专题会议，重点讨论美中亚经济合作的主要方向，包括交通走廊与供应链建设、能源与关键矿产开发、数字化与人工智能合作以及企业间互动机制等。此外，还将举行文化展示与C5+1国家主题展台活动，展示各国的国家形象与文化特色。

【编译：达娜】