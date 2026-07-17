哈萨克斯坦绿色项目投资平台将于2026年11月启动

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦第一副外长叶尔詹·阿什克巴耶夫会见了欧洲复兴开发银行代表团。代表团由该行气候战略与实施部主任、可持续基础设施业务负责人费莉西蒂·斯波尔斯率领。

会谈期间，双方讨论了哈萨克斯坦与欧洲复兴开发银行合作的现状及前景，以及在可持续发展、绿色融资、能源转型、交通和市政基础设施建设、数字化及私营部门支持等领域实施联合倡议的问题。

双方重点讨论了哈萨克斯坦公正能源转型国家投资平台QaJET的建设。该平台倡议由哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2023年在第78届联合国大会上提出。

目前，该平台在欧洲复兴开发银行支持下，由哈萨克斯坦能源部和生态与自然资源部共同推进。双方就平台下一阶段建设、于今年11月在安塔利亚举行的第31届联合国气候变化大会期间正式启动，以及吸引国际气候和投资资金等问题进行了讨论。

阿什克巴耶夫表示，哈萨克斯坦高度重视与欧洲复兴开发银行的战略伙伴关系，并高度评价该行在支持哈萨克斯坦经济改革及推进国家气候议程方面作出的贡献。

他同时表示，哈萨克斯坦外交部愿为QaJET平台推广提供全面外交支持，包括推动与国际金融机构、合作伙伴国、气候基金及其他有关方面的合作。

会谈结束后，双方确认将继续加强战略伙伴关系，并就实施促进可持续经济增长和实现哈萨克斯坦气候目标的联合项目保持密切合作。