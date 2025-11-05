哈萨克斯坦将于2026年从俄罗斯引入3至4只阿穆尔虎

目前，来自荷兰的两只老虎已被成功安置在伊犁-巴尔喀什国家自然保护区。图尔哈姆巴耶夫介绍，荷兰方面无偿捐赠并自行运输了这两只老虎。

“荷兰的野生动物保护项目有完善的捐助机制，因此这两只老虎是免费运抵哈萨克斯坦的，”他说。

他同时指出，与俄罗斯的谈判正在进行中，俄方也将免费提供3至4只老虎，并负责运输至阿拉木图。

“图兰虎种群恢复项目”是哈萨克斯坦生态部与世界自然基金会（WWF）及联合国开发计划署（UNDP）共同实施的重要生态保护项目，旨在恢复中亚地区曾经灭绝的图兰虎种群。该项目的正式合作始于2017年，两年后建立了面积达41.52万公顷的“伊犁-巴尔喀什”国家自然保护区。

目前保护区已建成巡护站、监测设施和饲养围栏，并为老虎的猎物种群建立生态环境。2018年至2023年间，共有200多只布哈拉鹿被引入保护区，同时还迁入了约119只野驴（库兰），它们已成功适应自然环境。

保护区内还建有3.5公顷老虎围栏、1公顷野猪围栏及兽医站。

2024年秋季，从荷兰Hoenderdaell动物园运抵的一公一母两只阿穆尔虎已被安置在保护区围栏中接受专家日常监测。

生态部计划在老虎成功繁育并具备独立捕猎能力后，将其后代放归自然，而这对亲代虎则将留在保护区的教育展示区，用于科研与公众科普。

【编译：达娜】