哈萨克斯坦将于2026年启动国家水资源信息系统

据哈萨克斯坦水资源和灌溉部消息，国家水资源信息系统建成后，将形成统一的数字化平台，用于地表和地下水资源的核算与管理。该系统将整合地表水、地下水、水利设施及其他水务基础设施的相关数据。未来，系统计划引入人工智能和卫星监测技术，以精准评估国家水资源平衡、经济及民众的实际用水需求，同时实现水资源使用的分析与监管。

通过该信息系统的实施，将建立统一的地表和地下水资源核算与管理数字化平台，与国家其他系统整合后，可消除数据重复，提高用水透明度和效率，并有效应对水资源短缺及突发状况。该项目由欧亚发展银行的资助支持，计划于2026年底正式启动。

目前，水资源和灌溉部的水资源信息分析中心正为流域管理机构及“哈水务”工作人员开展系统操作培训研讨会。水资源和灌溉部长努尔詹·努尔吉格托夫已指示部属机构负责人严格确保系统录入数据的准确性和及时性。

努尔吉格托夫部长表示：

“我们已经完成了大量前期工作，2026年必须实现系统上线。每位公民都应能通过该系统获取水资源状况的相关信息。为此，需持续开展系统性工作，‘哈水务’及流域管理机构工作人员录入的数据必须准确无误，务必以高度责任感对待这一任务。”

此前报道，自水资源和灌溉部成立以来，已有超过1800名水务专业人员获得稳定就业机会。

【编译：木合塔尔·木拉提】