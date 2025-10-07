哈萨克斯坦将于2026年启用电子健康护照 医疗系统全面进入数字化与人工智能时代

部长指出，数字化转型的核心环节是全国统一医疗数据存储系统，该系统计划于今年12月投入使用。基于这一平台，到2026年，所有公民将能够全面访问并管理自己的电子健康护照，实现个人健康信息的数字化管理与长期保存。

阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃介绍，目前人工智能技术已在哈萨克斯坦多家医疗机构中投入使用，用于分析CT、MRI及X光影像，帮助医生识别中风、肺部疾病、乳腺癌和肺炎等病症。

此外，部分医院已启用AI医疗助手，协助医生快速分析检测结果、提高诊断效率。

“人工智能并不会取代医生，而是增强医生的能力，使医疗服务更加现代化、便捷化，并惠及每一位公民。”——阿勒纳扎尔沃娃表示。

卫生部指出，医疗数字化改革已取得初步成果，医疗信息系统的整合使医务人员的工作负担减少了约40%；扩大了患者数字身份识别的应用范围，使医疗资源重复使用减少了67亿坚戈；启用的统一支付系统使系统错误识别精度提升了4倍。

【编译：达娜】