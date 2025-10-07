11:45, 07 10月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦将于2026年启用电子健康护照 医疗系统全面进入数字化与人工智能时代
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦将于2026年正式启用电子健康护照，这一项目是国家医疗体系数字化转型和人工智能引入的重要组成部分。卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃在政府会议上介绍了该项目的实施计划。
部长指出，数字化转型的核心环节是全国统一医疗数据存储系统，该系统计划于今年12月投入使用。基于这一平台，到2026年，所有公民将能够全面访问并管理自己的电子健康护照，实现个人健康信息的数字化管理与长期保存。
阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃介绍，目前人工智能技术已在哈萨克斯坦多家医疗机构中投入使用，用于分析CT、MRI及X光影像，帮助医生识别中风、肺部疾病、乳腺癌和肺炎等病症。
此外，部分医院已启用AI医疗助手，协助医生快速分析检测结果、提高诊断效率。
“人工智能并不会取代医生，而是增强医生的能力，使医疗服务更加现代化、便捷化，并惠及每一位公民。”——阿勒纳扎尔沃娃表示。
卫生部指出，医疗数字化改革已取得初步成果，医疗信息系统的整合使医务人员的工作负担减少了约40%；扩大了患者数字身份识别的应用范围，使医疗资源重复使用减少了67亿坚戈；启用的统一支付系统使系统错误识别精度提升了4倍。
【编译：达娜】