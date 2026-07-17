哈萨克斯坦将于2027年起实施公路生态安全统一标准

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦将实施一项确保公路规划、建设和运营过程中生态安全的统一部门规范。该文件计划于2026年底前获批，并于2027年1月1日起正式生效，哈萨克斯坦交通部发布消息称。

该规范由哈萨克斯坦道路运输科研所制定，将覆盖公路全生命周期，从规划设计到运营维护的各个阶段，统一规定生态环境保护要求。

根据该研究院发布的消息，文件规定了保护表层肥沃土壤、保障地表水和地下水安全、减少扬尘和有害排放、降低噪声污染、加强生产和生活废弃物管理，以及在工程完工后恢复受损区域等方面的具体要求。

专家表示，新规范将有助于在公路建设各阶段减少对环境的影响，并提高自然资源利用效率。

此前，公路行业的生态环境要求主要以建议性文件形式进行规范，而新标准实施后，上述要求将成为强制执行的规范。

道路运输科研所表示，该项目特别重视水资源保护，包括在施工现场建设地表水排水系统、处理受污染水体、防止未经处理的污水排入水域，以及制定石油产品泄漏应急处置措施等。

文件还涵盖土地资源保护内容。根据规定，在施工开始前必须剥离并单独保存表层肥沃土壤，后续用于受损区域的土地复垦。

此外，在公路规划和建设过程中，还将充分考虑野生动物栖息地、迁徙通道、鱼类产卵场及鸟类筑巢区域等生态因素，并将在必要情况下设置围栏和专门的警示标志。