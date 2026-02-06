阿拉木图将于5月1日启动无人驾驶出租车试点项目

阿拉木图市数字化发展局副局长梅伊拉姆·杜伊谢科夫表示，城市发展战略将智慧城市作为优先方向，其中智能交通系统建设被列为重点任务。目前，城市交通控股机构已实现对公共交通运行的统一调度和监控，公交车辆配备了视频监控系统和GPS定位设备，ONAY应用程序已实现统一电子支付功能。

他指出，未来还计划引入更多支付方式，包括银行卡以及苹果支付和三星支付，以提升乘客出行便利性。

此外，梅伊拉姆·杜伊谢科夫透露，2026—2027年，阿拉木图市1188个公交站点将陆续安装电子信息显示屏，并逐步引入智能交通系统，相关系统未来将与城市“数字孪生”平台进行整合。

在无人驾驶领域，“数字孪生”平台表示，该项目将以试点方式推进。阿拉木图市将与Yandex Kazakhstan合作，于今年5月1日正式在城市道路上投放50辆无人驾驶出租车。

此前，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳也已签署备忘录，计划推进无人驾驶出租车项目的实施。

【编译：达娜】