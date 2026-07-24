阿拉木图将于9月举办2026中亚金融科技峰会

（哈萨克国际通讯社讯）2026中亚金融科技峰会（Central Asia Fintech Summit，CAFS）将于9月11日在阿拉木图举行。来自金融机构、金融科技企业、监管部门、投资机构以及科技领域的代表将齐聚一堂，共同探讨中亚数字金融的发展前景。

本届峰会由哈萨克斯坦国家支付公司（National Payment Corporation of Kazakhstan）和哈萨克斯坦国家银行联合主办，将于当天上午9时至下午6时在阿拉木图采琳尼当代文化中心（Tselinny Center of Contemporary Culture）举行。

主办方表示，中亚金融科技峰会已成为区域内金融科技、数字资产以及现代金融基础设施建设领域的重要交流平台。峰会将汇聚银行业、金融科技企业、国际组织、科技公司、监管机构、投资机构及行业专家，共同探讨推动中亚金融生态系统发展的新趋势与新机遇。

在2025年峰会取得积极成果的基础上，主办方希望通过本届峰会进一步深化行业合作。2025年，中亚金融科技峰会已从单纯的行业交流平台发展成为协调区域金融科技产业发展的重要机制，并推动数字资产领域多项倡议落地，同时签署了包括二维码支付基础设施建设在内的多项战略合作协议。

数据显示，2025年中亚金融科技峰会共吸引来自30多个国家的4000余名嘉宾参会，80余位行业专家发表主题演讲，在推动区域金融科技合作方面发挥了积极作用。

随着数字金融和金融科技产业的快速发展，本届峰会有望进一步促进中亚地区在数字支付、数字资产及金融基础设施建设等领域的国际合作与创新发展。