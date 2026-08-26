阿萨乌巴耶娃将与卡尔森等顶尖棋手角逐国际棋联全新赛事

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国际象棋棋手比比萨拉·阿萨乌巴耶娃将参加在匈牙利布达佩斯举行的国际棋联全新赛事，与包括世界排名第一的马格努斯·卡尔森在内的世界顶尖棋手同场竞技。

据Sports.kz报道，首届“Total Chess World Championship Tour”赛事将于11月10日至21日在布达佩斯举行。

目前，赛事24个参赛席位中已有18名棋手得到确认。除阿萨乌巴耶娃和卡尔森外，已公布的参赛棋手还包括法比亚诺·卡鲁阿纳、文森特·凯默、韦斯利·苏、阿尼什·吉里、诺迪尔别克·阿卜杜萨托罗夫、阿尔琼·埃里盖西、阿利雷扎·菲鲁兹贾、拉梅什巴布·普拉格纳南达、扬-克日什托夫·杜达、里查德·拉波特、汉斯·尼曼、扬·涅波姆尼亚奇、马克西姆·瓦谢-拉格拉夫、海克·马蒂罗相、弗拉迪斯拉夫·阿尔捷米耶夫，以及印度女棋手拉梅什巴布·瓦伊莎莉。

本届赛事共有24名国际象棋特级大师参赛，其余6名参赛者名单将于近期公布。

比赛设置闪电棋、快棋和“快速慢棋”（Fast Classic）三个项目，最终冠军将根据棋手在三种赛制中获得的总积分产生。

赛事由Norway Chess与国际棋联（FIDE）共同推动，男女棋手将同场竞技。主办方希望通过综合考察棋手在不同赛制下的表现，决出“世界上最全面的国际象棋棋手”，并计划授予最终优胜者“国际棋联综合世界冠军”（FIDE World Combined Champion）头衔。