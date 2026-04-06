阿尔忒弥斯即将绕月球背面 有望刷新人类飞行纪录

路透社报道，根据计划，飞船将于当地时间周一（6日）7点05分，达到距离地球约25万2757英里（约40万6800公里）的最远点，比阿波罗13号任务保持56年的纪录多出约4100英里（约6600公里）。

在接近这一里程碑时，宇航员将从约4000英里（约6400公里）的高度绕行月球背面。届时，月球将遮挡地球，使远方的地球看起来仅如篮球大小。

这是“阿尔忒弥斯二号”任务中的关键阶段。

Фото: NASA

将经历短暂通信中断

绕月飞行于当地时间周一（6日）下午2点34分开始，期间由于月球遮挡，宇航员将经历短暂的通信中断。整个绕行过程预计持续约六小时。

在此期间，宇航员将利用专业相机，从飞船舷窗拍摄月球边缘的光影变化。这种类似“月食”效果的观测角度十分罕见，具有重要科研价值。

此外，宇航员还将记录一幕特殊景象：当飞船从月球背面飞出时，地球将从月球地平线上“升起”，呈现出与地球上观测月升相反的画面。

Фото: NASA

“阿尔忒弥斯二号”团队包括宇航员怀斯曼（Reid Wiseman）、格洛弗（Victor Glover）、科赫（Christina Koch），以及加拿大宇航员汉森（Jeremy Hansen）。

他们搭乘“猎户座”（Orion）飞船，自上周在佛罗里达发射升空后，已进入第六个飞行日。

该任务是美国重返月球计划的首次载人试飞，目标是在2028年前再次实现人类登月，并建立长期驻留能力，为未来前往火星任务奠定基础。